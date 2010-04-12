... а в чарівному місті Лева, якщо вчора хотіли стригти густу шерсть баранів(оленів? ) і задирали курс вверх(правда і прийом теж піднімали) - то сьогодні все припало +/- на 10коп.
60(65)/78(80)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 кві, 2019 12:03
... а в чарівному місті Лева, якщо вчора хотіли стригти густу шерсть баранів(оленів? ) і задирали курс вверх(правда і прийом теж піднімали) - то сьогодні все припало +/- на 10коп.
60(65)/78(80)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 29 кві, 2019 12:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вітаю!
Дніпро опт 26,55-26,70
Додано: Пон 29 кві, 2019 12:48
А говерла светит 27.
Додано: Пон 29 кві, 2019 12:52
В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35.
Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два?
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