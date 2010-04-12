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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1085108610871088

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 449
1. меньше 27
24%
109
2. 27 - 28.50
44%
197
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 449
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:03

  zzzzzz написав:Виктория не может определиться, она умная или красивая )) 26,60/26,90

... а в чарівному місті Лева, якщо вчора хотіли стригти густу шерсть баранів(оленів? ) і задирали курс вверх(правда і прийом теж піднімали) - то сьогодні все припало +/- на 10коп.
60(65)/78(80)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вітаю!
Дніпро опт 26,55-26,70
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:48

  Долярчик написав:
  zzzzzz написав:Виктория не может определиться, она умная или красивая )) 26,60/26,90

... а в чарівному місті Лева, якщо вчора хотіли стригти густу шерсть баранів(оленів? ) і задирали курс вверх(правда і прийом теж піднімали) - то сьогодні все припало +/- на 10коп.
60(65)/78(80)

А говерла светит 27.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:52

В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35.
Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два?
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  #<1 ... 1085108610871088
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