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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1086108710881089>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 449
1. меньше 27
24%
109
2. 27 - 28.50
44%
197
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 449
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:03

  zzzzzz написав:Виктория не может определиться, она умная или красивая )) 26,60/26,90

... а в чарівному місті Лева, якщо вчора хотіли стригти густу шерсть баранів(оленів? ) і задирали курс вверх(правда і прийом теж піднімали) - то сьогодні все припало +/- на 10коп.
60(65)/78(80)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вітаю!
Дніпро опт 26,55-26,70
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:48

  Долярчик написав:
  zzzzzz написав:Виктория не может определиться, она умная или красивая )) 26,60/26,90

... а в чарівному місті Лева, якщо вчора хотіли стригти густу шерсть баранів(оленів? ) і задирали курс вверх(правда і прийом теж піднімали) - то сьогодні все припало +/- на 10коп.
60(65)/78(80)

А говерла светит 27.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:52

В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35.
Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два?
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vovan_prm написав:
  stas_rst написав:Еврики по 29.65 онлайн в Коко
Ваші думки: з 2.05 вверх чи вниз ще ???
Тарюсь на Європу

Технически смотрит вниз.
Но с сегодняшнего дня изменились маржинальные требования, нужно увидеть реакцию.
Это по отношению к доллару.
По отношению к гривне курс сладкий на мой взгляд.
Лично я бы взял, как минимум, пол суммы.
С остальным - посмотрел на движения евро/доллар.
Но у Вас своя голова на плечах.
Дякую в карму ! Люба аргументована порада корисна. Тим більш, що такий курс був ще у 2016-му
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:11

  SAndriy1 написав:Вітаю!
Дніпро опт 26,55-26,70


по цифрам можно сказать: гривнедефицит подкрался нахрапом,на хлебушек сдающие никуда не делись,а вот работники прилавка(с) не так хорошо отработали Пасху,что бы и дальше поддерживать или гнать курс вверх.
интересно будет наблюдать первый межбанк,неужели продавят 26.40 надолго???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:23

  stas_rst написав:Дякую в карму

Плюсики ставятся не так :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:26

  hxbbgaf написав:В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35.
Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два?

Эти ценники явно не в пользу однозначной инфляции.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:40

  hxbbgaf написав:В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35.
Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два?


В нашем Сильпо старой картошки нет, молодая (Украина, только неясно, откуда) больше 60 грн (66 с копейками). А лук да, сорок. Молодой 34, но качество хуже.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:50

  SAndriy1 написав:Вітаю!
Дніпро опт 26,55-26,70

У Вас какой-то другой Днипро? Бо в Днепропетровске 65/85
jabba
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