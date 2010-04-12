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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 кві, 2019 12:03
zzzzzz написав:
Виктория не может определиться, она умная или красивая )) 26,60/26,90
... а в чарівному місті Лева, якщо вчора хотіли стригти густу шерсть баранів(оленів? ) і задирали курс вверх(правда і прийом теж піднімали) - то сьогодні все припало +/- на 10коп.
60(65)/78(80)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 29 кві, 2019 12:39
Вітаю!
Дніпро опт 26,55-26,70
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SAndriy1
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Додано: Пон 29 кві, 2019 12:48
Долярчик написав: zzzzzz написав:
Виктория не может определиться, она умная или красивая )) 26,60/26,90
... а в чарівному місті Лева, якщо вчора хотіли стригти густу шерсть баранів(оленів? ) і задирали курс вверх(правда і прийом теж піднімали) - то сьогодні все припало +/- на 10коп.
60(65)/78(80)
А говерла светит 27.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 12:52
В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35.
Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два?
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Додано: Пон 29 кві, 2019 12:55
vovan_prm написав: stas_rst написав:
Еврики по 29.65 онлайн в Коко
Ваші думки: з 2.05 вверх чи вниз ще ???
Тарюсь на Європу
Технически смотрит вниз.
Но с сегодняшнего дня изменились маржинальные требования, нужно увидеть реакцию.
Это по отношению к доллару.
По отношению к гривне курс сладкий на мой взгляд.Лично я
бы взял, как минимум, пол суммы.
С остальным - посмотрел на движения евро/доллар.
Но у Вас
своя голова на плечах.
Дякую в карму ! Люба аргументована порада корисна. Тим більш, що такий курс був ще у 2016-му
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:11
SAndriy1 написав:
Вітаю!
Дніпро опт 26,55-26,70
по цифрам можно сказать: гривнедефицит подкрался нахрапом,на хлебушек сдающие никуда не делись,а вот работники прилавка(с) не так хорошо отработали Пасху,что бы и дальше поддерживать или гнать курс вверх.
интересно будет наблюдать первый межбанк,неужели продавят 26.40 надолго???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:23
stas_rst написав:
Дякую в карму
Плюсики ставятся не так
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:26
hxbbgaf написав:
В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35.
Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два?
Эти ценники явно не в пользу однозначной инфляции.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:40
hxbbgaf написав:
В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35.
Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два?
В нашем Сильпо старой картошки нет, молодая (Украина, только неясно, откуда) больше 60 грн (66 с копейками). А лук да, сорок. Молодой 34, но качество хуже.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:50
SAndriy1 написав:
Вітаю!
Дніпро опт 26,55-26,70
У Вас какой-то другой Днипро? Бо в Днепропетровске 65/85
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