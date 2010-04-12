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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1086108710881089

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 449
1. меньше 27
24%
109
2. 27 - 28.50
44%
197
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 449
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:25

  Hella написав:
  hxbbgaf написав:В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35.
Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два?


В нашем Сильпо старой картошки нет, молодая (Украина, только неясно, откуда) больше 60 грн (66 с копейками). А лук да, сорок. Молодой 34, но качество хуже.

це останне прощавай вiд По...
прийде Зе, ну понятно, що iнфлец iспугаеццо

п.с.
назва "СiльПо", якби натякае .
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 15:11

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35.
Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два?

Эти ценники явно не в пользу однозначной инфляции.

Если ее считают не наперсточники)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 15:33

  jabba написав:
  SAndriy1 написав:Вітаю!
Дніпро опт 26,55-26,70

У Вас какой-то другой Днипро? Бо в Днепропетровске 65/85


Киевское Миняйло светит 67(70)/80(85)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:09

  hxbbgaf написав:В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35.
Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два?


К инфляции это не имеет никакого отношения. Это сезонные колебания , подогретые спекулями. Яблоки в прошлом сезоне стоили 20+, сейчас 5-7 как и при курсе 8, 5 лет назад. Картошка, Буряк, Лук осенью стоили 3-6 грн, как и 5 лет назад, сейчас под конец сезона спекули накручивают цены как и на морковь в прошлом году до 50грн. Спекулятивные цены уже намного превышают цены импорта - бананов , апельсинов в районе 20 грн. , а лук у них видители 35, морковка по 50. Спекулянты хреновы.
Surfer
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 17:56

  jabba написав:
  SAndriy1 написав:Вітаю!
Дніпро опт 26,55-26,70

У Вас какой-то другой Днипро? Бо в Днепропетровске 65/85


Андрей перепостил курсы "октябрят" ,если Вам, конечно, это что-то говорит... В тот момент у них действительно были такие курсы.
Подтверждаю озвученные цифры.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:02

  vovan_prm написав:Плюсики ставятся не так :mrgreen:

Все так :) Ви неуважні :)
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:21

  ТИХИЙ написав:Зібрав в одну таблицю останні “прогнози” курса гривня/долар
Звісно, що це як "прогноз" погоди на ... але
Валютный рынок в контексте ДС

Оновив
Рік---Кабмін---МВФ---S&P---Fitch--Morgan St.--сер.t°С 
2019--28,20--28,70--28,60--28,86---31,00-------29,07
2020--29,00--30,00--29,50--30,60---32,50-------30,32
2021--29,80--30,50--30,00-----?---------?
2022-----?-----31,00--30,50-----?---------?
«Казав глухий – почуємо, казав сліпий – побачимо» 8)
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:27

  zzzzzz написав:Виктория не может определиться, она умная или красивая )) 26,60/26,90

Зп повы днём 26,70-26,80
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 18:30

  Искатель написав:
  jabba написав:
  SAndriy1 написав:Вітаю!
Дніпро опт 26,55-26,70

У Вас какой-то другой Днипро? Бо в Днепропетровске 65/85


Андрей перепостил курсы "октябрят" ,если Вам, конечно, это что-то говорит... В тот момент у них действительно были такие курсы.
Подтверждаю озвученные цифры.

Виртуально можно подтверждать что угодно но реально все принимали 65. :wink:
jabba
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