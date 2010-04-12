hxbbgaf написав:В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35. Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два?
В нашем Сильпо старой картошки нет, молодая (Украина, только неясно, откуда) больше 60 грн (66 с копейками). А лук да, сорок. Молодой 34, но качество хуже.
це останне прощавай вiд По... прийде Зе, ну понятно, що iнфлец iспугаеццо
п.с. назва "СiльПо", якби натякае .
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
hxbbgaf написав:В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35. Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два?
Эти ценники явно не в пользу однозначной инфляции.
hxbbgaf написав:В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35. Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два?
К инфляции это не имеет никакого отношения. Это сезонные колебания , подогретые спекулями. Яблоки в прошлом сезоне стоили 20+, сейчас 5-7 как и при курсе 8, 5 лет назад. Картошка, Буряк, Лук осенью стоили 3-6 грн, как и 5 лет назад, сейчас под конец сезона спекули накручивают цены как и на морковь в прошлом году до 50грн. Спекулятивные цены уже намного превышают цены импорта - бананов , апельсинов в районе 20 грн. , а лук у них видители 35, морковка по 50. Спекулянты хреновы.