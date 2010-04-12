hxbbgaf написав:В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35. Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два?
К инфляции это не имеет никакого отношения. Это сезонные колебания , подогретые спекулями. Яблоки в прошлом сезоне стоили 20+, сейчас 5-7 как и при курсе 8, 5 лет назад. Картошка, Буряк, Лук осенью стоили 3-6 грн, как и 5 лет назад, сейчас под конец сезона спекули накручивают цены как и на морковь в прошлом году до 50грн. Спекулятивные цены уже намного превышают цены импорта - бананов , апельсинов в районе 20 грн. , а лук у них видители 35, морковка по 50. Спекулянты хреновы.
... то ви закупляєтесь тільки восени?-маєте свій ангар? ... а на спекулянтів до осені болт ложите?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4