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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1087108810891090

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 449
1. меньше 27
24%
109
2. 27 - 28.50
44%
197
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 449
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:44

  yama написав:Вауу я извиняюсь за оффтоп а сегодня банки работали ? и межбанк тоже ? вроде бы выходной http://bankalpari.com/2018/12/22/rezhim ... 9-01-2019/

Нет, не работали - ни банки, ни тем более межбанк.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:46

  edvardd написав:
  zzzzzz написав:Виктория не может определиться, она умная или красивая )) 26,60/26,90

Зп повы днём 26,70-26,80

Но вам ведь было явно видно из ЗП, как на Новопереческих Липках грузили фуры картинами.
Но как кризис будет в 2018 году, с 15-го по 15-е
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:48

  yama написав:Вауу я извиняюсь за оффтоп а сегодня банки работали ? и межбанк тоже ? вроде бы выходной http://bankalpari.com/2018/12/22/rezhim ... 9-01-2019/

Вы Рождество с Пасхой не перепутали? :)
И Альпари с банком :)
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 20:16

  stas_rst написав:
  vovan_prm написав:Плюсики ставятся не так :mrgreen:

Все так :) Ви неуважні :)

Да это шутка была.
Не заморачивайтесь :D
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 20:26

... нам би перейняти вашу стратегію)))

  Surfer написав:
  hxbbgaf написав:В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35.
Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два?


К инфляции это не имеет никакого отношения. Это сезонные колебания , подогретые спекулями. Яблоки в прошлом сезоне стоили 20+, сейчас 5-7 как и при курсе 8, 5 лет назад. Картошка, Буряк, Лук осенью стоили 3-6 грн, как и 5 лет назад, сейчас под конец сезона спекули накручивают цены как и на морковь в прошлом году до 50грн. Спекулятивные цены уже намного превышают цены импорта - бананов , апельсинов в районе 20 грн. , а лук у них видители 35, морковка по 50. Спекулянты хреновы.

... то ви закупляєтесь тільки восени?-маєте свій ангар? :wink:
... а на спекулянтів до осені болт ложите? :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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