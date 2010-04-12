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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 кві, 2019 19:44
Нет, не работали - ни банки, ни тем более межбанк.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 19:46
edvardd написав: zzzzzz написав:
Виктория не может определиться, она умная или красивая )) 26,60/26,90
Зп повы днём 26,70-26,80
Но вам ведь было явно видно из ЗП, как на Новопереческих Липках грузили фуры картинами.
Но как кризис будет в 2018 году, с 15-го по 15-е
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Додано: Пон 29 кві, 2019 19:48
Вы Рождество с Пасхой не перепутали?
И Альпари с банком
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 29 кві, 2019 20:16
Да это шутка была.
Не заморачивайтесь
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Додано: Пон 29 кві, 2019 20:26
Surfer написав: hxbbgaf написав:
В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35.
Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два?
К инфляции это не имеет никакого отношения. Это сезонные колебания , подогретые спекулями. Яблоки в прошлом сезоне стоили 20+, сейчас 5-7 как и при курсе 8, 5 лет назад. Картошка, Буряк, Лук осенью стоили 3-6 грн, как и 5 лет назад, сейчас под конец сезона спекули накручивают цены как и на морковь в прошлом году до 50грн. Спекулятивные цены уже намного превышают цены импорта - бананов , апельсинов в районе 20 грн. , а лук у них видители 35, морковка по 50. Спекулянты хреновы.
... то ви закупляєтесь тільки восени?-маєте свій ангар?
... а на спекулянтів до осені болт ложите?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 29 кві, 2019 20:38
Как долго еще будет ревал?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Пон 29 кві, 2019 21:22
Investor_K написав:
Как долго еще будет ревал?
... як тільки - так зразу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 29 кві, 2019 21:53
Surfer написав: hxbbgaf написав:
В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35.
Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два?
К инфляции это не имеет никакого отношения. Это сезонные колебания , подогретые спекулями. Яблоки в прошлом сезоне стоили 20+, сейчас 5-7 как и при курсе 8, 5 лет назад. Картошка, Буряк, Лук осенью стоили 3-6 грн, как и 5 лет назад, сейчас под конец сезона спекули накручивают цены как и на морковь в прошлом году до 50грн. Спекулятивные цены уже намного превышают цены импорта - бананов , апельсинов в районе 20 грн. , а лук у них видители 35, морковка по 50. Спекулянты хреновы.
К инфляции имеет отношение все. Даже яблоки, которых в прошлом году был рекордный за 27 лет урожай, сейчас стоят в районе 10 гривен как и год назад. За 5-7 - это разве что гнилье какое-то с 50-процентной скидкой? Вы когда последний раз в магазине были? При чем тут осенью, то надо забыть, бешеный печатный станок, похоже, запущен только с начала этого года. Год назад сколько это все стоило в такой сезон как сейчас? Я лук год назад по 5 покупал! И морковь по 50 не была, это чушь. В том-то и дело, на бананы цену ставит импортер, наши еще не успели накрутить, а наше все дорожает. При том не только овощи, вверх пошло уже все. В киосках Киевхлеб я пару месяцев назад батон покупал по 8, сейчас 10.80. Это сколько процентов?
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hxbbgaf
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