Додано: Пон 29 кві, 2019 21:53

Surfer написав: hxbbgaf написав: В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35.

Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два? В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35.Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два?

К инфляции это не имеет никакого отношения. Это сезонные колебания , подогретые спекулями. Яблоки в прошлом сезоне стоили 20+, сейчас 5-7 как и при курсе 8, 5 лет назад. Картошка, Буряк, Лук осенью стоили 3-6 грн, как и 5 лет назад, сейчас под конец сезона спекули накручивают цены как и на морковь в прошлом году до 50грн. Спекулятивные цены уже намного превышают цены импорта - бананов , апельсинов в районе 20 грн. , а лук у них видители 35, морковка по 50. Спекулянты хреновы. К инфляции это не имеет никакого отношения. Это сезонные колебания , подогретые спекулями. Яблоки в прошлом сезоне стоили 20+, сейчас 5-7 как и при курсе 8, 5 лет назад. Картошка, Буряк, Лук осенью стоили 3-6 грн, как и 5 лет назад, сейчас под конец сезона спекули накручивают цены как и на морковь в прошлом году до 50грн. Спекулятивные цены уже намного превышают цены импорта - бананов , апельсинов в районе 20 грн. , а лук у них видители 35, морковка по 50. Спекулянты хреновы.

К инфляции имеет отношение все. Даже яблоки, которых в прошлом году был рекордный за 27 лет урожай, сейчас стоят в районе 10 гривен как и год назад. За 5-7 - это разве что гнилье какое-то с 50-процентной скидкой? Вы когда последний раз в магазине были? При чем тут осенью, то надо забыть, бешеный печатный станок, похоже, запущен только с начала этого года. Год назад сколько это все стоило в такой сезон как сейчас? Я лук год назад по 5 покупал! И морковь по 50 не была, это чушь. В том-то и дело, на бананы цену ставит импортер, наши еще не успели накрутить, а наше все дорожает. При том не только овощи, вверх пошло уже все. В киосках Киевхлеб я пару месяцев назад батон покупал по 8, сейчас 10.80. Это сколько процентов?