Додано: Вів 30 кві, 2019 00:58

hxbbgaf написав: Surfer написав: hxbbgaf написав: В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35.

Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два? В Сильпо лук 40 гривен. Это уже пахнет гиперинфляцией. Каждый день новые цены. И мясо уже пошло вверх (а это не лук). И даже сметану у бабки покупал за 30 гривен, а уже 35.Картошка 19 гривен! Станем мы свидетелями купончиков через месяц-два?

К инфляции это не имеет никакого отношения. Это сезонные колебания , подогретые спекулями. Яблоки в прошлом сезоне стоили 20+, сейчас 5-7 как и при курсе 8, 5 лет назад. Картошка, Буряк, Лук осенью стоили 3-6 грн, как и 5 лет назад, сейчас под конец сезона спекули накручивают цены как и на морковь в прошлом году до 50грн. Спекулятивные цены уже намного превышают цены импорта - бананов , апельсинов в районе 20 грн. , а лук у них видители 35, морковка по 50. Спекулянты хреновы. К инфляции это не имеет никакого отношения. Это сезонные колебания , подогретые спекулями. Яблоки в прошлом сезоне стоили 20+, сейчас 5-7 как и при курсе 8, 5 лет назад. Картошка, Буряк, Лук осенью стоили 3-6 грн, как и 5 лет назад, сейчас под конец сезона спекули накручивают цены как и на морковь в прошлом году до 50грн. Спекулятивные цены уже намного превышают цены импорта - бананов , апельсинов в районе 20 грн. , а лук у них видители 35, морковка по 50. Спекулянты хреновы.

К инфляции имеет отношение все. Даже яблоки, которых в прошлом году был рекордный за 27 лет урожай, сейчас стоят в районе 10 гривен как и год назад. За 5-7 - это разве что гнилье какое-то с 50-процентной скидкой? Вы когда последний раз в магазине были? При чем тут осенью, то надо забыть, бешеный печатный станок, похоже, запущен только с начала этого года. Год назад сколько это все стоило в такой сезон как сейчас? Я лук год назад по 5 покупал! И морковь по 50 не была, это чушь. В том-то и дело, на бананы цену ставит импортер, наши еще не успели накрутить, а наше все дорожает. При том не только овощи, вверх пошло уже все. В киосках Киевхлеб я пару месяцев назад батон покупал по 8, сейчас 10.80. Это сколько процентов? К инфляции имеет отношение все. Даже яблоки, которых в прошлом году был рекордный за 27 лет урожай, сейчас стоят в районе 10 гривен как и год назад. За 5-7 - это разве что гнилье какое-то с 50-процентной скидкой? Вы когда последний раз в магазине были? При чем тут осенью, то надо забыть, бешеный печатный станок, похоже, запущен только с начала этого года. Год назад сколько это все стоило в такой сезон как сейчас? Я лук год назад по 5 покупал! И морковь по 50 не была, это чушь. В том-то и дело, на бананы цену ставит импортер, наши еще не успели накрутить, а наше все дорожает. При том не только овощи, вверх пошло уже все. В киосках Киевхлеб я пару месяцев назад батон покупал по 8, сейчас 10.80. Это сколько процентов?

Да хватит чушь молоть. по 5-7 грн шикарные огромные свежие яблоки - при чем даже не рынки в сетевых магазинах. Про морковь ПА50 писали такие же одеранные как вы . в прошлом году и правда столько стоила в конце сезона, правда очень скоро с наступлением нового урожая цена опустилась в прежние пределы до 10 грн. Год назад весной цены точно также поднимались до неприличных пределов - для таких же одаренных которые верят в инфляцию и печатный станок, уже 5-й год на таких как вы зарабатывают. Вы ж думайте что пишите на импорт импортер ставит а наше все инфляция жрет - самому не смешно ? Апельсины. бананы покупаемые за валюту стоят дешевле отечественного лука. Чистая спекуляция. Просто импортные бананы с апельсинами быстро сгниют если не продать , а лук - морковку можно еще до нового урожая промурыжить с задранными ценами для аленей вот и вся "инфляция". Про хлеб еще посчитайте "годовую инфляцию" , исходя из месячного изменения цены , помноженной на 12, эрудированный вы наш. Хотя мука - 80% хлеба стоит так же как и при курсе 8. "Инфляция" у него.Яйца с 2,50 до 1,50 подешевели - тоже "печатный станок" виноват ?И осень очень даже прои чем - она показывает реальный уровень цен который очень слабо изменился на львиную долю плодоовощной продукции аж с 2013 года когда курс 8 был. А годовые диапазоны на таких вот оленях, которые верят в инфляцию , курс 27, и печатный станок, качают раз в 10 уже, при чем каждый год, попутно естественно зарабатывая на перепуганных оленях, - от осени к весне.