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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1087108810891090

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 450
1. меньше 27
24%
110
2. 27 - 28.50
44%
197
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 08:41

Миняйло киевские начали оживать 65/75 ....ну хоть спред разумный
Интересно как сегодня будет с приносом...
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
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