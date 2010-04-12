Миняйло киевские начали оживать 65/75 ....ну хоть спред разумный
Интересно как сегодня будет с приносом...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 кві, 2019 08:41
Миняйло киевские начали оживать 65/75 ....ну хоть спред разумный
Интересно как сегодня будет с приносом...
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 кві, 2019 09:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кабанчики, вы где, ау? Вот как надо так нет вас Давайте, дефолт близко, идем в Рашку, Приват вернут Бене... жгите уже! Надо слить баксы
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Вів 30 кві, 2019 10:13
...і ще пудель нападе!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 30 кві, 2019 10:14
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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