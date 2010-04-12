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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1087108810891090

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 451
1. меньше 27
25%
111
2. 27 - 28.50
44%
197
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 451
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 08:41

Миняйло киевские начали оживать 65/75 ....ну хоть спред разумный
Интересно как сегодня будет с приносом...
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 09:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кабанчики, вы где, ау? Вот как надо так нет вас :( Давайте, дефолт близко, идем в Рашку, Приват вернут Бене... жгите уже! Надо слить баксы :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 10:13

  Alex2006 написав:Кабанчики, вы где, ау? Вот как надо так нет вас :( Давайте, дефолт близко, идем в Рашку, Приват вернут Бене... жгите уже! Надо слить баксы :)

:mrgreen:
...і ще пудель нападе! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 10:14

  Alex2006 написав:Кабанчики, вы где, ау? Вот как надо так нет вас :( Давайте, дефолт близко, идем в Рашку, Приват вернут Бене... жгите уже! Надо слить баксы :)

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 11:18

  Alex2006 написав:Кабанчики, вы где, ау? Вот как надо так нет вас :( Давайте, дефолт близко, идем в Рашку, Приват вернут Бене... жгите уже! Надо слить баксы :)

был на той неделе
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 26.62-26.75
витя
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 12:11

  jabba написав:
  SAndriy1 написав:Вітаю!
Дніпро опт 26,55-26,70

У Вас какой-то другой Днипро? Бо в Днепропетровске 65/85

Були і такі цифри, як у вас))) вчора знизили курси
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 12:13

  yama написав:
  Alex2006 написав:Кабанчики, вы где, ау? Вот как надо так нет вас :( Давайте, дефолт близко, идем в Рашку, Приват вернут Бене... жгите уже! Надо слить баксы :)

был на той неделе


очередной дефолтыч придёт так же как завтра встанет солнце
Yuri_61
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