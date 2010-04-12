Миняйло киевские начали оживать 65/75 ....ну хоть спред разумный
Интересно как сегодня будет с приносом...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 кві, 2019 08:41
Миняйло киевские начали оживать 65/75 ....ну хоть спред разумный
Интересно как сегодня будет с приносом...
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 кві, 2019 09:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кабанчики, вы где, ау? Вот как надо так нет вас Давайте, дефолт близко, идем в Рашку, Приват вернут Бене... жгите уже! Надо слить баксы
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Вів 30 кві, 2019 10:13
...і ще пудель нападе!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 30 кві, 2019 10:14
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Вів 30 кві, 2019 11:18
был на той неделе
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Вів 30 кві, 2019 11:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернiвцi 26.62-26.75
Додано: Вів 30 кві, 2019 12:11
Додано: Вів 30 кві, 2019 12:13
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