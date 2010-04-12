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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1087108810891090

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 451
1. меньше 27
25%
111
2. 27 - 28.50
44%
197
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 451
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 12:13

  yama написав:
  Alex2006 написав:Кабанчики, вы где, ау? Вот как надо так нет вас :( Давайте, дефолт близко, идем в Рашку, Приват вернут Бене... жгите уже! Надо слить баксы :)

был на той неделе


очередной дефолтыч придёт так же как завтра встанет солнце
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Откупился в Альфе по .60 Буду усредняться . После сдачи по 27.7 и трехмесячного депо неплохо вышло
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:50

PrimusInterPares
вот и я сижу и думаю, откупиться в Алле по 60 или подождать немного может после праздников просядет еще... :shock:
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:56

  тарасов написав:PrimusInterPares
вот и я сижу и думаю, откупиться в Алле по 60 или подождать немного может после праздников просядет еще... :shock:

Та я уже в такие игры не играю :) я помню по 11 было мне дорого покупать доллар - купил по 16. После этого есть возможность зафиксировать - я фиксирую. И то периодически наступаю на эти же грабли, только уже не так ярко
PrimusInterPares
 
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  #<1 ... 1087108810891090
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