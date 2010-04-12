очередной дефолтыч придёт так же как завтра встанет солнце
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 кві, 2019 12:13
Додано: Вів 30 кві, 2019 13:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Откупился в Альфе по .60 Буду усредняться . После сдачи по 27.7 и трехмесячного депо неплохо вышло
Додано: Вів 30 кві, 2019 13:50
PrimusInterPares
вот и я сижу и думаю, откупиться в Алле по 60 или подождать немного может после праздников просядет еще...
Додано: Вів 30 кві, 2019 13:56
Та я уже в такие игры не играю я помню по 11 было мне дорого покупать доллар - купил по 16. После этого есть возможность зафиксировать - я фиксирую. И то периодически наступаю на эти же грабли, только уже не так ярко
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