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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 кві, 2019 13:56
тарасов написав:PrimusInterPares
вот и я сижу и думаю, откупиться в Алле по 60 или подождать немного может после праздников просядет еще...
Та я уже в такие игры не играю
я помню по 11 было мне дорого покупать доллар - купил по 16. После этого есть возможность зафиксировать - я фиксирую. И то периодически наступаю на эти же грабли, только уже не так ярко
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Додано: Вів 30 кві, 2019 15:16
за I квартал українськими компаніями було експортовано товарів на 12,3 млрд доларів, що на 7% вище, ніж за I квартал 2018 року.
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