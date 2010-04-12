Та я уже в такие игры не играю я помню по 11 было мне дорого покупать доллар - купил по 16. После этого есть возможность зафиксировать - я фиксирую. И то периодически наступаю на эти же грабли, только уже не так ярко
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 кві, 2019 13:56
Та я уже в такие игры не играю я помню по 11 было мне дорого покупать доллар - купил по 16. После этого есть возможность зафиксировать - я фиксирую. И то периодически наступаю на эти же грабли, только уже не так ярко
Додано: Вів 30 кві, 2019 15:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
за I квартал українськими компаніями було експортовано товарів на 12,3 млрд доларів, що на 7% вище, ніж за I квартал 2018 року.
Додано: Вів 30 кві, 2019 17:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... що то сьогодні тут за спокій? )))
- ніхто нічого не пише про цибулю і порвані/пом'яті долари з плямами і запахом? )))
Додано: Вів 30 кві, 2019 17:31
..Й спецагент Libo тиждень мовчить
Баксик,сегодня, после заката!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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