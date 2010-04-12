Додано: Вів 30 кві, 2019 18:28

vitaliian написав: за I квартал українськими компаніями було експортовано товарів на 12,3 млрд доларів, що на 7% вище, ніж за I квартал 2018 року. за I квартал українськими компаніями було експортовано товарів на 12,3 млрд доларів, що на 7% вище, ніж за I квартал 2018 року.

А импорт?К сожалению он растёт более внушительными темпами,более 10% год к году.Если бы не заробитчане и ошалевшие нерезы,то было бы туго,а пока пый гуляй поки ще молодий,пий гуляй на проблемы забий)))п.с. пшеничку за пару месяцев уронили на 20%,кукурузу немножко пощипали,не знаю что там со сталью,вроде как бодрячком.Главный риск для нового бюджета 2020 это запуск северного потока.Овощи импортировать начали,платежи за коммуналь совсем плохие стали после кастрации субсидий,с одной стороны произошло поднятие соцстандартов перед выборами,с другой стороны бюджет не выполняется,в бюджет 2019 заложили почти символический рост доходов,всего навсего на 12%,учитывая реальную инфляцию,можно сказать он на уровне прошлого года,но по сути выполняют на 90%,печалька.А теперь главный вопрос,как поведут себя верховная зрада,все силовики,наконец НБУ в ситуации,когда тот кто тебя назначил проиграл выборы и сильно расстроился,будут пакостить и тосковать по По???А ведь Раду судя по всему не успеют распустить и назначить новоизбранный президент никого не сможет на ключевые посты,учитывая,что большинство в зраде принадлежит народному фрону,удару и бпп? плюс косу немного прокатили даже с надеждами на премьерство,как думаете будет вести себя этот квартет лебедь,рак,щука и отстранённый армовировец?