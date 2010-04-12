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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1087108810891090

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 452
1. меньше 27
25%
112
2. 27 - 28.50
44%
197
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 452
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:56

  тарасов написав:PrimusInterPares
вот и я сижу и думаю, откупиться в Алле по 60 или подождать немного может после праздников просядет еще... :shock:

Та я уже в такие игры не играю :) я помню по 11 было мне дорого покупать доллар - купил по 16. После этого есть возможность зафиксировать - я фиксирую. И то периодически наступаю на эти же грабли, только уже не так ярко
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 15:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

за I квартал українськими компаніями було експортовано товарів на 12,3 млрд доларів, що на 7% вище, ніж за I квартал 2018 року.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 18:28

  vitaliian написав:за I квартал українськими компаніями було експортовано товарів на 12,3 млрд доларів, що на 7% вище, ніж за I квартал 2018 року.

А импорт?
К сожалению он растёт более внушительными темпами,более 10% год к году.
Если бы не заробитчане и ошалевшие нерезы,то было бы туго,а пока пый гуляй поки ще молодий,пий гуляй на проблемы забий)))

п.с. пшеничку за пару месяцев уронили на 20%,кукурузу немножко пощипали,не знаю что там со сталью,вроде как бодрячком.
Главный риск для нового бюджета 2020 это запуск северного потока.
Овощи импортировать начали,платежи за коммуналь совсем плохие стали после кастрации субсидий,с одной стороны произошло поднятие соцстандартов перед выборами,с другой стороны бюджет не выполняется,в бюджет 2019 заложили почти символический рост доходов,всего навсего на 12%,учитывая реальную инфляцию,можно сказать он на уровне прошлого года,но по сути выполняют на 90%,печалька.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 07:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...у чарівному місті Лева 65/72
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 10:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЧернiвцI 26.60-26.70
витя
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 15:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... яка сьогодні змістовна гілка))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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