Та я уже в такие игры не играю я помню по 11 было мне дорого покупать доллар - купил по 16. После этого есть возможность зафиксировать - я фиксирую. И то периодически наступаю на эти же грабли, только уже не так ярко
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 кві, 2019 13:56
Та я уже в такие игры не играю я помню по 11 было мне дорого покупать доллар - купил по 16. После этого есть возможность зафиксировать - я фиксирую. И то периодически наступаю на эти же грабли, только уже не так ярко
Додано: Вів 30 кві, 2019 15:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
за I квартал українськими компаніями було експортовано товарів на 12,3 млрд доларів, що на 7% вище, ніж за I квартал 2018 року.
Додано: Вів 30 кві, 2019 18:28
А импорт?
К сожалению он растёт более внушительными темпами,более 10% год к году.
Если бы не заробитчане и ошалевшие нерезы,то было бы туго,а пока пый гуляй поки ще молодий,пий гуляй на проблемы забий)))
п.с. пшеничку за пару месяцев уронили на 20%,кукурузу немножко пощипали,не знаю что там со сталью,вроде как бодрячком.
Главный риск для нового бюджета 2020 это запуск северного потока.
Овощи импортировать начали,платежи за коммуналь совсем плохие стали после кастрации субсидий,с одной стороны произошло поднятие соцстандартов перед выборами,с другой стороны бюджет не выполняется,в бюджет 2019 заложили почти символический рост доходов,всего навсего на 12%,учитывая реальную инфляцию,можно сказать он на уровне прошлого года,но по сути выполняют на 90%,печалька.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 01 тра, 2019 07:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...у чарівному місті Лева 65/72
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 01 тра, 2019 10:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ЧернiвцI 26.60-26.70
Додано: Сер 01 тра, 2019 18:34
Джерело ДФС.
Ну такое, я предпочитаю данные НБУ и Держстата.
По данным НБУ экспорт вообще на 1 млрд.меньше. - 11,261 млрд.дол.
Отрицательный баланс торговли товарами как был -2,1 млрд в 1 квартале 2018 , так и остался -2,1 млрд....
Живите своим умом!
Додано: Сер 01 тра, 2019 19:20
откуда такая разница,кому-то откашливают липовый возврат НДС с ярда за квартал,166 мио баксикофф,на бутерброд наверное хватит(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 01 тра, 2019 19:43
Через 15 минут будет решение по процентной ставке ФРС США ...доллар перед заседанием слабеет
Евро уже 1,1245
Живите своим умом!
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