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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1088108910901091

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 454
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
198
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А Гагарин тут ещё появляется? Там в Харькове неспокойно говорят на валютном рынке
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:57

межбанк начал с роста, наблюдаем
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:16

Приват ещё понизил онлайн продажу бакса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЧернiвцI 26.55-26.65
витя
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Де надходження за вихідні... :roll:
twin
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:39

  twin написав:Де надходження за вихідні... :roll:

Зашли в банки. Сегодня пройдут валютный контроль и завтра смогут оказаться на МБ.
Количество их не известно.
Сегодня продается то, что зашло в пятницу и ранее.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 10:54

  twin написав:Де надходження за вихідні... :roll:

Завтра будут продавать. Завтра будет много продажи.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:24

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
02.05.2019
грн за 100 доларів США 2653.16
Доллар укрепился примерно на 4 копейки.
Небольшой рост справочного курса по сравнению с ростом котировок можно объяснить падением котировок в конце торгов пятницы. Сегодня это отыграли, и только потом начался настоящий рост.
Не имея оперативной информации об оборотах, трудно выбрать вероятную причину сегодняшнего роста. Можно предположить, что экспортеры, работающие через офшоры, и инвесторы, вкладывающиеся в облигации, не стали заводить валюту так, чтобы он лежала мертвым грузом 5 выходных. Если это так, резонно предположить, что раньше среды в выходные они ее тоже не отправляли. На завтра сохраняется интрига. Не понятно, достаточно ли будет валюты, отправленной настоящими нерезидентами за 3 дня, чтобы удовлетворить спрос покупателей, понадеявшихся на тройную продажу?
НБУ в пятницу выкупил 20 млн., уже по новой норме.
Сокращение ликвидности произошло за счет операций казначейства и предпразничного перетока в наличку. Операции НБУ себя уравновесили. Среди них обращает на себя внимание тендерный рефинанс на более 1 млрд. и приличный рефинанс овернайт.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
25.04.2019
Усього, млн дол. США 399.5
Обороты приличные.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:42

Сибарит Учитывая,что на внешние рынки Украина до мая так и не вышла,не стоит забывать о выплате 16 мая этого года 1млрд долл +% ,выданных Украине в 2015г под госгарантии США.Рефинансировать его наверное нельзя,а транша МВФ,ожидаемого 15мая2019,не будет.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:46

  Яша написав:Сибарит Учитывая,что на внешние рынки Украина до мая так и не вышла,не стоит забывать о выплате 16 мая этого года 1млрд долл +% ,выданных Украине в 2015г под госгарантии США.Рефинансировать его наверное нельзя,а транша МВФ,ожидаемого 15мая2019,не будет.

Это май-баловник, это май-чародей
Веет свежим своим опахалом

26.55-26.58/26.65-26.67
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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