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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 тра, 2019 08:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А Гагарин тут ещё появляется? Там в Харькове неспокойно говорят на валютном рынке
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Чет 02 тра, 2019 10:16
Приват ещё понизил онлайн продажу бакса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 02 тра, 2019 10:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ЧернiвцI 26.55-26.65
Додано: Чет 02 тра, 2019 10:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Де надходження за вихідні...
Додано: Чет 02 тра, 2019 10:39
Додано: Чет 02 тра, 2019 10:54
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:24
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
02.05.2019
грн за 100 доларів США 2653.16
Доллар укрепился примерно на 4 копейки.
Небольшой рост справочного курса по сравнению с ростом котировок можно объяснить падением котировок в конце торгов пятницы. Сегодня это отыграли, и только потом начался настоящий рост.
Не имея оперативной информации об оборотах, трудно выбрать вероятную причину сегодняшнего роста. Можно предположить, что экспортеры, работающие через офшоры, и инвесторы, вкладывающиеся в облигации, не стали заводить валюту так, чтобы он лежала мертвым грузом 5 выходных. Если это так, резонно предположить, что раньше среды в выходные они ее тоже не отправляли. На завтра сохраняется интрига. Не понятно, достаточно ли будет валюты, отправленной настоящими нерезидентами за 3 дня, чтобы удовлетворить спрос покупателей, понадеявшихся на тройную продажу?
НБУ в пятницу выкупил 20 млн., уже по новой норме.
Сокращение ликвидности произошло за счет операций казначейства и предпразничного перетока в наличку. Операции НБУ себя уравновесили. Среди них обращает на себя внимание тендерный рефинанс на более 1 млрд. и приличный рефинанс овернайт.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
25.04.2019
Усього, млн дол. США 399.5
Обороты приличные.
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:42
Сибарит Учитывая,что на внешние рынки Украина до мая так и не вышла,не стоит забывать о выплате 16 мая этого года 1млрд долл +% ,выданных Украине в 2015г под госгарантии США.Рефинансировать его наверное нельзя,а транша МВФ,ожидаемого 15мая2019,не будет.
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:46
Это май-баловник, это май-чародей
Веет свежим своим опахалом
26.55-26.58/26.65-26.67
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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