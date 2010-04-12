Додано: Чет 02 тра, 2019 08:52

А Гагарин тут ещё появляется? Там в Харькове неспокойно говорят на валютном рынке

"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко