Это к холяве.Главное,чтобы голову не надуло.:)
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:50
Это к холяве.Главное,чтобы голову не надуло.:)
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
то, о чём многие знали / догадывались, постепенно выходит наружу:
https://news.finance.ua/ru/news/-/44840 ... obligatsij
Додано: Чет 02 тра, 2019 13:46
Купил в Укргазе по 26,60...на удивление валюты было с избытком это было в 12:00
Вчера по графику было погашение гривневых ОВГЗ на 6,5 млрд грн и валютных на 73 млн.долларов.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 02 тра, 2019 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Чет 02 тра, 2019 13:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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