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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1089109010911092

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 454
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
198
3. 28.50 - 30
21%
95
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:50

  odessit2007 написав:Это май-баловник, это май-чародей Веет свежим своим опахалом 26.55-26.58/26.65-26.67

Это к холяве.Главное,чтобы голову не надуло.:)

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

то, о чём многие знали / догадывались, постепенно выходит наружу:
https://news.finance.ua/ru/news/-/44840 ... obligatsij
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:46

Купил в Укргазе по 26,60...на удивление валюты было с избытком это было в 12:00
Живите своим умом!
zzzzzz
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