Офіційний курс гривні, розрахований до долара США о 15-30, дата розрахунку: 26.04.2019 02.05.2019 починає діяти з: 02.05.2019 03.05.2019 100 дол. США 2649.2737 2655.7242 После полудня доллар подрос еще на 2.5 копейки. При этом рынок нашел свой баланс, и после 13 сколь-нибудь заметной динамики уже не наблюдалось. Вероятно, оборотов серьезных после обеда тоже не было.
Это, в общем-то, ожидаемо. И прогноз на конец года:
До конца 2019 года нацвалюта может обесцениться до 31 гривни за доллар. Такой прогноз опубликовали аналитики инвестбанка Morgan Stanley.
ВАЛЮТА. В отчете банкиров указано, что курс гривни ослабится еще больше к концу 2020 года и достигнет 32,5 гривен за доллар. Аналитики ожидают, что до конца 2019 года НБУ снизит учетную ставку до 16%, а к концу 2020 года – до 14%.
ЭКОНОМИКА. Кроме того, в Morgan Stanley прогнозируют замедление развития экономики Украины. В 2019 году рост ВВП снизится до 2,7%, а в 2020 году – до 2,6%.
«Политическая, макроэкономическая неопределенность для инвестиций, повышение тарифов на газ, высокая инфляция, сдерживающая потребление домохозяйств», – указано в отчете
К концу года доллар может подорожать до 28,66 грн, прогнозирует Международный валютный фонд.
По данным международных рейтинговых агентств, курс американской валюты достигнет 31 грн. К концу 2020-го доллар будет стоить 32,5 грн. ........ национальную валюту поддерживают денежные переводы из-за рубежа. Не зря же мы заняли третье место в мире по средствам, которые работники присылают домой. Правда, есть и негативные факторы. Это, например, упадок украинского производства вследствие войны. Кроме того, наша продукция не выдерживает конкуренции с европейскими товарами. Мы массово завозим из Евросоюза овощи, фрукты, молочные продукты. Так как там они стоят дешевле. Кроме того, из-за коррупции инвесторы не спешат вкладывать деньги в Украину”, – отметил эксперт.