RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1089109010911092

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 455
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
198
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:50

  odessit2007 написав:Это май-баловник, это май-чародей Веет свежим своим опахалом 26.55-26.58/26.65-26.67

Это к холяве.Главное,чтобы голову не надуло.:)

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 751
З нами з: 10.04.07
Подякував: 58 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

то, о чём многие знали / догадывались, постепенно выходит наружу:
https://news.finance.ua/ru/news/-/44840 ... obligatsij
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1147
З нами з: 04.06.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:46

Купил в Укргазе по 26,60...на удивление валюты было с избытком это было в 12:00

Вчера по графику было погашение гривневых ОВГЗ на 6,5 млрд грн и валютных на 73 млн.долларов.

Привлечения ОВГЗ на этой неделе нет. Следующее 7 мая.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 02 тра, 2019 13:50, всього редагувалось 2 разів.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33102
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3270 раз.
Подякували: 6277 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:Как долго еще будет ревал?

3й месяц гривна следует за рублём как вкопанная. Либо рубль за гривной. Кому как больше нравится.

Скукотища...
serega_rubin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 663
З нами з: 22.01.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Купил в Укргазе по 26,60...на удивление валюты было с избытком это было в 12:00


каса чи онлайн?
до речі укргаз єдиний хто ще віддає по такому курсу, альфа вже збільшила
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4847
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:08

  greenozon написав:
  zzzzzz написав:Купил в Укргазе по 26,60...на удивление валюты было с избытком это было в 12:00


каса чи онлайн?
до речі укргаз єдиний хто ще віддає по такому курсу, альфа вже збільшила


касса,киев, ул артема
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33102
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3270 раз.
Подякували: 6277 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:29

  zzzzzz написав:Купил в Укргазе по 26,60...на удивление валюты было с избытком это было в 12:00

В Киеве на Академе в середине дня в Укргазе было несколько сот евро на две кассы. Купил в белочке по .66 и добрал остаток в Сбере по .70.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2107
З нами з: 10.08.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:55

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 26.04.2019 02.05.2019
починає діяти з: 02.05.2019 03.05.2019
100 дол. США 2649.2737 2655.7242
После полудня доллар подрос еще на 2.5 копейки.
При этом рынок нашел свой баланс, и после 13 сколь-нибудь заметной динамики уже не наблюдалось. Вероятно, оборотов серьезных после обеда тоже не было.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3828
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1184 раз.
Подякували: 2106 раз.
 
Профіль
1
3
4
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:24

  Vitalych-new написав:то, о чём многие знали / догадывались, постепенно выходит наружу:
https://news.finance.ua/ru/news/-/44840 ... obligatsij

Это, в общем-то, ожидаемо.
И прогноз на конец года:
До конца 2019 года нацвалюта может обесцениться до 31 гривни за доллар. Такой прогноз опубликовали аналитики инвестбанка Morgan Stanley.

ВАЛЮТА. В отчете банкиров указано, что курс гривни ослабится еще больше к концу 2020 года и достигнет 32,5 гривен за доллар. Аналитики ожидают, что до конца 2019 года НБУ снизит учетную ставку до 16%, а к концу 2020 года – до 14%.

ЭКОНОМИКА. Кроме того, в Morgan Stanley прогнозируют замедление развития экономики Украины. В 2019 году рост ВВП снизится до 2,7%, а в 2020 году – до 2,6%.

«Политическая, макроэкономическая неопределенность для инвестиций, повышение тарифов на газ, высокая инфляция, сдерживающая потребление домохозяйств», – указано в отчете

https://kurs.com.ua/novost/111757-prognoz-chto-budet-s-grivnei-do-konca-goda/
На нашем сайте:
К концу года доллар может подорожать до 28,66 грн, прогнозирует Международный валютный фонд.

По данным международных рейтинговых агентств, курс американской валюты достигнет 31 грн. К концу 2020-го доллар будет стоить 32,5 грн.
........
национальную валюту поддерживают денежные переводы из-за рубежа. Не зря же мы заняли третье место в мире по средствам, которые работники присылают домой. Правда, есть и негативные факторы. Это, например, упадок украинского производства вследствие войны. Кроме того, наша продукция не выдерживает конкуренции с европейскими товарами. Мы массово завозим из Евросоюза овощи, фрукты, молочные продукты. Так как там они стоят дешевле. Кроме того, из-за коррупции инвесторы не спешат вкладывать деньги в Украину”, – отметил эксперт.

https://news.finance.ua/ru/news/-/447754/chto-budet-s-kursom-dollara-k-kontsu-goda
Посмотрим, кто точнее угадывает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 12968
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4207 раз.
Подякували: 3852 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1089109010911092
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1449, 1450, 1451
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14506 1717426
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2019 14:55
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 659, 660, 661
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6608 1422720
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 тра, 2019 09:36
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 273371
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22496)
02.05.2019 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.