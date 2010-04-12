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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:38
...а я вже не буду писати де купив/скільки/по якому курсу....
- лише напишу, що в 15:10 в бегемоті - не було, а в Ідеї - було...... - правда, без 1 Франкліна(більше в них не було, - забрав "останні")
п. с.
... і знаю, -знаю, що скажете, що "за рогом було дешевше!"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Чет 02 тра, 2019 16:39
Это непонятно было только самым зачарованным мечтателям. Как и причины рукотворного укрепления гривны.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 16:50
Solar_simfi написав: zzzzzz написав:
Купил в Укргазе по 26,60...на удивление валюты было с избытком это было в 12:00
В Киеве на Академе в середине дня в Укргазе было несколько сот евро на две кассы. Купил в белочке по .66 и добрал остаток в Сбере по .70.
Я звонил в три отделения Укргаза, дозвонился только в одно Артема 10 , там сразу и забронировал
Живите своим умом!
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Додано: Чет 02 тра, 2019 17:11
Планы поступления в бюджет в апреле выполнены только за счет того что НБУ перечислил в апреле 47,6 млрд прибыли.
Доходы от налоговых органов ниже плана на 5,4%
от таможни ниже плана на 12%
Недопоступления от ДФС ниже плана на 5 млрд.грн
За 4 месяца недопоступления от ДФС ниже плана на 8,6% или 21,1 млрд.грн.
Всего за 4 месяца державный бюджет недополучил 15 млрд от плана
Живите своим умом!
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