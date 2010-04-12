LuckyG написав: Как и причины рукотворного укрепления гривны.
Сезонность,плюс нерезеденты вложили с начала года почти 30 ярдов гривен,т.е. более ярда зелени в ОВГЗ. НБУ выкупил 900 лямов,в прошлые годы чистый выкуп валюты доходил до 2-х ярдов,без такого фактора как нерезы. Плюс на выборы заводили 40 с лишним претендентов на булаву. Короче кто-то заводил,а кто-то паковал чемоданы и выводил,валюта куда-то девалась... Хотел бы НБУ мог и 28 спокойно держать,но допустил просадку,хотя она меньше чем в прошлом году. Наличка болтается в балансе спроса-предложения,со стороны населения избыточного спроса или предложения не наблюдается. В этом году нам подфартило со стоимостью газа,уже начали бодро закачивать газ в хранилища,держа в уме северный поток2,это всё не снимает проблем нашей экономики,но рукотворства нет,есть рынок,другое дело он конечно не идеален,но кто сказал,что без сильного и эффективного антимонопольного,без мощных судов и правоохранительной системы,без инвестиций возможна настоящая рыночная экономика??? Думаю проблемы у нашей экономики обострятся в этом году,слабые наполнения бюджетов,разгулявшаяся инфляция,замедление роста и откровенное рисование инфляции и всех экономических показателей наталкивают на смутные перспективы и выводы. А на носу откровенный политический кризис,парламент и все системы сейчас заработают на выдавливание и дискредитацию чужеродного звена,которым является новый президент.Плюс распустить парламент не получится,ЦВК долго считал и выполнил поставленную задачу от действующего. А пока штиль,с элементами задумчивости и межсезонья)))
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 02 тра, 2019 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
LuckyG написав: Как и причины рукотворного укрепления гривны.
Сезонность,плюс нерезеденты вложили с начала года почти 30 ярдов гривен,т.е. более ярда зелени в ОВГЗ. НБУ выкупил 900 лямов,в прошлые годы чистый выкуп валюты доходил до 2-х ярдов,без такого фактора как нерезы. Плюс на выборы заводили 40 с лишним претендентов на булаву. Короче кто-то заводил,а кто-то паковал чемоданы и выводил,валюта куда-то девалась... Хотел бы НБУ мог и 28 спокойно держать,но допустил просадку,хотя она меньше чем в прошлом году. Наличка болтается в балансе спроса-предложения,со стороны населения избыточного спроса или предложения не наблюдается. В этом году нам подфартило со стоимостью газа,уже начали бодро закачивать газ в хранилища,держа в уме северный поток2,это всё не снимает проблем нашей экономики,но рукотворства нет,есть рынок,другое дело он конечно не идеален,но кто сказал,что без сильного и эффективного антимонопольного,без мощных судов и правоохранительной системы,без инвестиций возможна настоящая рыночная экономика??? Думаю проблемы у нашей экономики обострятся в этом году,слабые наполнения бюджетов,разгулявшаяся инфляция,замедление роста и откровенное рисование инфляции и всех экономических показателей наталкивают на смутные перспективы и выводы. А на носу откровенный политический кризис,парламент и все системы сейчас заработают на выдавливание и дискредитацию чужеродного звена,которым является новый президент.Плюс распустить парламент не получится,ЦВК долго считал и выполнил поставленную задачу от действующего. А пока штиль,с элементами задумчивости и межсезонья)))
Завтра курс гривны упадёт на 20-30 коп вслед за нефтью.
в прошлом году,или в позапрошлом дробил на 4-ре транша,плюс начал перечислять по-моему тоже в апреле,последний в сентябре. так что странно,что бомбанул всё сразу,обычно делят на части в 5 или 7.5 или 10 ярдов в месяц. зато можно исполнить следующее:
Остатки средств на Едином казначейском счету на начало мая 2019 года составили 36,85 миллиарда гривень, что в 2,5 раза или на 22 миллиарда больше по сравнению с показателем на начало апреля.
Вот что значит давать 19.5% годовых при стабильном курсе нерезидентам,а также тот редкий случай,когда НБУ ливанул в котёл годовой гешефт(но навар подкоректировали,будет ещё).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.