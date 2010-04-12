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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1091109210931094>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 456
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
199
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...а я вже не буду писати де купив/скільки/по якому курсу....
- лише напишу, що в 15:10 в бегемоті - не було, а в Ідеї - було...... - правда, без 1 Франкліна(більше в них не було, - забрав "останні")

п. с.
... і знаю, -знаю, що скажете, що "за рогом було дешевше!" :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:39

  Vitalych-new написав:то, о чём многие знали / догадывались, постепенно выходит наружу:
https://news.finance.ua/ru/news/-/44840 ... obligatsij

Это непонятно было только самым зачарованным мечтателям. Как и причины рукотворного укрепления гривны.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:50

  Solar_simfi написав:
  zzzzzz написав:Купил в Укргазе по 26,60...на удивление валюты было с избытком это было в 12:00

В Киеве на Академе в середине дня в Укргазе было несколько сот евро на две кассы. Купил в белочке по .66 и добрал остаток в Сбере по .70.


Я звонил в три отделения Укргаза, дозвонился только в одно Артема 10 , там сразу и забронировал
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:11

Планы поступления в бюджет в апреле не выполнены даже не смотря на то что НБУ перечислил в апреле 47,6 млрд прибыли.

Доходы от налоговых органов ниже плана на 5,4%
от таможни ниже плана на 12%

Недопоступления от ДФС ниже плана на 5 млрд.грн

За 4 месяца недопоступления от ДФС ниже плана на 8,6% или 21,1 млрд.грн.

Всего за 4 месяца державный бюджет недополучил 15 млрд от плана
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 02 тра, 2019 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:18

  LuckyG написав: Как и причины рукотворного укрепления гривны.

Сезонность,плюс нерезеденты вложили с начала года почти 30 ярдов гривен,т.е. более ярда зелени в ОВГЗ.
НБУ выкупил 900 лямов,в прошлые годы чистый выкуп валюты доходил до 2-х ярдов,без такого фактора как нерезы.
Плюс на выборы заводили 40 с лишним претендентов на булаву.
Короче кто-то заводил,а кто-то паковал чемоданы и выводил,валюта куда-то девалась...
Хотел бы НБУ мог и 28 спокойно держать,но допустил просадку,хотя она меньше чем в прошлом году.
Наличка болтается в балансе спроса-предложения,со стороны населения избыточного спроса или предложения не наблюдается.
В этом году нам подфартило со стоимостью газа,уже начали бодро закачивать газ в хранилища,держа в уме северный поток2,это всё не снимает проблем нашей экономики,но рукотворства нет,есть рынок,другое дело он конечно не идеален,но кто сказал,что без сильного и эффективного антимонопольного,без мощных судов и правоохранительной системы,без инвестиций возможна настоящая рыночная экономика???
Думаю проблемы у нашей экономики обострятся в этом году,слабые наполнения бюджетов,разгулявшаяся инфляция,замедление роста и откровенное рисование инфляции и всех экономических показателей наталкивают на смутные перспективы и выводы.
А на носу откровенный политический кризис,парламент и все системы сейчас заработают на выдавливание и дискредитацию чужеродного звена,которым является новый президент.Плюс распустить парламент не получится,ЦВК долго считал и выполнил поставленную задачу от действующего.
А пока штиль,с элементами задумчивости и межсезонья)))
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 02 тра, 2019 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:20

  zzzzzz написав:Планы поступления в бюджет в апреле не выполнены даже не смотря на то что НБУ перечислил в апреле 47,6 млрд прибыли.

За месяц бомбанул то что планировалось перечислить за год?
А что это за история с переоценкой доходов от МВФ?
20 ярдов лишней "прибыли" для перечисления Минфину откуда нарисовали?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:За месяц бомбанул то что планировалось перечислить за год?
всегда одним махом перечисляют.Год прошел,аудит подтвердил https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:58

  somilitark написав:
  LuckyG написав: Как и причины рукотворного укрепления гривны.

Сезонность,плюс нерезеденты вложили с начала года почти 30 ярдов гривен,т.е. более ярда зелени в ОВГЗ.
НБУ выкупил 900 лямов,в прошлые годы чистый выкуп валюты доходил до 2-х ярдов,без такого фактора как нерезы.
Плюс на выборы заводили 40 с лишним претендентов на булаву.
Короче кто-то заводил,а кто-то паковал чемоданы и выводил,валюта куда-то девалась...
Хотел бы НБУ мог и 28 спокойно держать,но допустил просадку,хотя она меньше чем в прошлом году.
Наличка болтается в балансе спроса-предложения,со стороны населения избыточного спроса или предложения не наблюдается.
В этом году нам подфартило со стоимостью газа,уже начали бодро закачивать газ в хранилища,держа в уме северный поток2,это всё не снимает проблем нашей экономики,но рукотворства нет,есть рынок,другое дело он конечно не идеален,но кто сказал,что без сильного и эффективного антимонопольного,без мощных судов и правоохранительной системы,без инвестиций возможна настоящая рыночная экономика???
Думаю проблемы у нашей экономики обострятся в этом году,слабые наполнения бюджетов,разгулявшаяся инфляция,замедление роста и откровенное рисование инфляции и всех экономических показателей наталкивают на смутные перспективы и выводы.
А на носу откровенный политический кризис,парламент и все системы сейчас заработают на выдавливание и дискредитацию чужеродного звена,которым является новый президент.Плюс распустить парламент не получится,ЦВК долго считал и выполнил поставленную задачу от действующего.
А пока штиль,с элементами задумчивости и межсезонья)))

Завтра курс гривны упадёт на 20-30 коп вслед за нефтью.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:02

  Мизантрóп написав:
  somilitark написав:За месяц бомбанул то что планировалось перечислить за год?
всегда одним махом перечисляют.Год прошел,аудит подтвердил https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838


В прошлом апреле НБУ перечислил 15 млрд ( далее были еще транши всего было 45 млрд перечислено )
В этом апреле сразу 47,6 млрд из общей прибыли 64,9 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:27

  Мизантрóп написав:
  somilitark написав:За месяц бомбанул то что планировалось перечислить за год?
всегда одним махом перечисляют.Год прошел,аудит подтвердил https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

в прошлом году,или в позапрошлом дробил на 4-ре транша,плюс начал перечислять по-моему тоже в апреле,последний в сентябре.
так что странно,что бомбанул всё сразу,обычно делят на части в 5 или 7.5 или 10 ярдов в месяц.
зато можно исполнить следующее:
Остатки средств на Едином казначейском счету на начало мая 2019 года составили 36,85 миллиарда гривень, что в 2,5 раза или на 22 миллиарда больше по сравнению с показателем на начало апреля.


Вот что значит давать 19.5% годовых при стабильном курсе нерезидентам,а также тот редкий случай,когда НБУ ливанул в котёл годовой гешефт(но навар подкоректировали,будет ещё). :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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