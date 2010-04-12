Додано: Чет 02 тра, 2019 17:18

LuckyG написав: Как и причины рукотворного укрепления гривны. Как и причины рукотворного укрепления гривны.

Сезонность,плюс нерезеденты вложили с начала года почти 30 ярдов гривен,т.е. более ярда зелени в ОВГЗ.НБУ выкупил 900 лямов,в прошлые годы чистый выкуп валюты доходил до 2-х ярдов,без такого фактора как нерезы.Плюс на выборы заводили 40 с лишним претендентов на булаву.Короче кто-то заводил,а кто-то паковал чемоданы и выводил,валюта куда-то девалась...Хотел бы НБУ мог и 28 спокойно держать,но допустил просадку,хотя она меньше чем в прошлом году.Наличка болтается в балансе спроса-предложения,со стороны населения избыточного спроса или предложения не наблюдается.В этом году нам подфартило со стоимостью газа,уже начали бодро закачивать газ в хранилища,держа в уме северный поток2,это всё не снимает проблем нашей экономики,но рукотворства нет,есть рынок,другое дело он конечно не идеален,но кто сказал,что без сильного и эффективного антимонопольного,без мощных судов и правоохранительной системы,без инвестиций возможна настоящая рыночная экономика???Думаю проблемы у нашей экономики обострятся в этом году,слабые наполнения бюджетов,разгулявшаяся инфляция,замедление роста и откровенное рисование инфляции и всех экономических показателей наталкивают на смутные перспективы и выводы.А на носу откровенный политический кризис,парламент и все системы сейчас заработают на выдавливание и дискредитацию чужеродного звена,которым является новый президент.Плюс распустить парламент не получится,ЦВК долго считал и выполнил поставленную задачу от действующего.А пока штиль,с элементами задумчивости и межсезонья)))