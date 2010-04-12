а мы экспортируем нефть и продукты переработки?
вы точно страну не перепутали?
я думал мы по металлу и зерновым
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:29
а мы экспортируем нефть и продукты переработки?
вы точно страну не перепутали?
я думал мы по металлу и зерновым
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:36
А теперь если просчитаем что в прошлом апреле НБУ перечислил 15 млрд, а в этом 47 млрд.
То выйдет совсем плохо.
Без НБУ в прошлом году +7 млрд положительный баланс.
В этом году без НБУ отрицательный баланс -10 млрд
Живите своим умом!
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот и думайте что с этим делать.
Уже и президента своего выбрали, и парламент на очереди.
Все карты у Вас, ребята.
Дерзайте!
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:48
Пока что рулит старая "гвардия", не пускает замену, и максимально минирует территорию
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:51
73% процента сломали систему.25% было системой жизнеобеспечения
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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