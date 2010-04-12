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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10921093109410951096>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 456
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
199
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:29

  serega_rubin написав:Завтра курс гривны упадёт на 20-30 коп вслед за нефтью.

а мы экспортируем нефть и продукты переработки?
вы точно страну не перепутали?
я думал мы по металлу и зерновым 8) 8) :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:36

Остатки средств на Едином казначейском счету на начало мая 2019 года составили 36,85 миллиарда гривень, что в 2,5 раза или на 22 миллиарда больше по сравнению с показателем на начало апреля.


А теперь если просчитаем что в прошлом апреле НБУ перечислил 15 млрд, а в этом 47 млрд.
То выйдет совсем плохо.
Без НБУ в прошлом году +7 млрд положительный баланс.
В этом году без НБУ отрицательный баланс -10 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот и думайте что с этим делать.
Уже и президента своего выбрали, и парламент на очереди.
Все карты у Вас, ребята.
Дерзайте!
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:48

  vovan_prm написав:Вот и думайте что с этим делать.
Уже и президента своего выбрали, и парламент на очереди.
Все карты у Вас, ребята.
Дерзайте!

Пока что рулит старая "гвардия", не пускает замену, и максимально минирует территорию
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:51

  vovan_prm написав:Вот и думайте что с этим делать.
Уже и президента своего выбрали, и парламент на очереди.
Все карты у Вас, ребята.
Дерзайте!

73% процента сломали систему.25% было системой жизнеобеспечения :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:59

  zzzzzz написав:
Остатки средств на Едином казначейском счету на начало мая 2019 года составили 36,85 миллиарда гривень, что в 2,5 раза или на 22 миллиарда больше по сравнению с показателем на начало апреля.


А теперь если просчитаем что в прошлом апреле НБУ перечислил 15 млрд, а в этом 47 млрд.
То выйдет совсем плохо.
Без НБУ в прошлом году +7 млрд положительный баланс.
В этом году без НБУ отрицательный баланс -10 млрд

в прошлом году туго размещения ОВГЗ проводились,в этом году всё намного веселее,особенно нерезиденты сорвались с цепи и пытаются сесть в последний вагон как перед потопом,так что туговато конкретно.
Главный корень этих проблем это реально падающая экономика,она не генерирует доходы в бюджеты,пока живём за счёт привлечений и таких одноразовых акций от НБУ,дальше будет интересней,особенно весело станет,когда заработает СП2,ну и уровень урожая тоже будет одним из ключевых вопросов,а курс будет производная от этих не радостных вводных :!: :!:
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 02 тра, 2019 18:59, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пацаны, я ж не против.
Я не вижу в Вас катастрофы.(Пока не вижу).
Занимайтесь. Рулите.
Я буду задавать вопросы после годового отчета.
Пока же. За Ваше право быть свободно-избраными сегодня, 15 лет назад меня тягали мордой по капоту собственной машины. И попрошу с уважением.
Я стоял за свободный выбор в 04-05, в 10-ом и 12-ом и в 14-ом.
Стою и 19-ом.
И далее буду!
Это мой выбор.
Простите за эмоции.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:06

Сравнение с прошлым годом
По сборам налогов вообще все плохо в апреле -1,5%
За 4 месяца АЖ +3% , это по сравнению с доходами прошлого года. Если взять сравнение с планом то там полный провал.
Апрель -5,4% с начала года -7,3%

По таможне тоже все плохо
В апреле +4% от прошлого года но -12% от плана
За 4 месяца +2% от прошлого года -10% от плана
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:14

  zzzzzz написав:По таможне тоже все плохо
В апреле +4% от прошлого года но -12% от плана
За 4 месяца +2% от прошлого года -10% от плана

а может все не так плохо, а лишь плохо планировали ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:15

zzzzzz "Шо опять?"(с)
Попередники?
vovan_prm
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