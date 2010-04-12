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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1093109410951096>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 456
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
199
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:25

  Игорь написав:
  zzzzzz написав:По таможне тоже все плохо
В апреле +4% от прошлого года но -12% от плана
За 4 месяца +2% от прошлого года -10% от плана

а может все не так плохо, а лишь плохо планировали ?


Если налоговые поступления не растут это очень плохо.
По сборам налогов вообще все плохо в апреле -1,5% по сравнению с прошлым годом или -5,4% от плана.
За 4 месяца АЖ +3% по сравнению с прошлым годом , но при этом -7,3% от плана.


И это при том что в марте годовая инфляция была 8,6% ....даже не смотря на инфляцию налоговые поступления падают
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Заходим, читаем Смита:
https://twitter.com/_Smithchenko
Он нынче "вкураже"
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:27

  Игорь написав:а может все не так плохо, а лишь плохо планировали ?

Доходы бюджета 2018 - 928108,3
Доходы бюджета 2019 - 1026131,8
Совершенно не ясно, за счет чего планировался рост на 10.5%

С бюджетом все плохо, но это результат нереалистичности бюджета, а не каких-то особенных проблем в экономике. 3% прироста налогов по сравнению с прошлым годом вполне соответствуют темпам развития экономики.

Не надо ждать чудес - не будет разочарований :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:28

  vovan_prm написав:Заходим, читаем Смита:
https://twitter.com/_Smithchenko
Он нынче "вкураже"


Это уже "клиника"
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:29

  Долярчик написав:...а я вже не буду писати де купив/скільки/по якому курсу....
- лише напишу, що в 15:10 в бегемоті - не було, а в Ідеї - було...... - правда, без 1 Франкліна(більше в них не було, - забрав "останні")

п. с.
... і знаю, -знаю, що скажете, що "за рогом було дешевше!" :)

По 26.75 віддавали сьогодні, але не брав поки, завтра буде цікавий день)
twin
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:29

  Сибарит написав:
  Игорь написав:а может все не так плохо, а лишь плохо планировали ?

Доходы бюджета 2018 - 928108,3
Доходы бюджета 2019 - 1026131,8
Совершенно не ясно, за счет чего планировался рост на 10.5%

С бюджетом все плохо, но это результат нереалистичности бюджета, а не каких-то особенных проблем в экономике. 3% прироста налогов по сравнению с прошлым годом вполне соответствуют темпам развития экономики.

Не надо ждать чудес - не будет разочарований :)


Не...я думаю там считали по другому ))
8% инфляция + 2,5% рост доходов = +10,5% :mrgreen: БИНГО
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:30

  Игорь написав:
  zzzzzz написав:По таможне тоже все плохо
В апреле +4% от прошлого года но -12% от плана
За 4 месяца +2% от прошлого года -10% от плана

а может все не так плохо, а лишь плохо планировали ?

Официальная инфляция какая?
Замедлилась до 9-10%
плюс рост экономики,про это всё сладко поёт пропаганда,а на самом деле выходит иначе,планировали рост доходов всего навсего на 10%(официально рост экономики плюс инфляция),имеем спад по сравнению с прошлым годом,экономика это десятки сообщающихся сосудов.
В одном месте забрали,в другом не прибудет!!!
Вот например берём обычное домохозяйство,пропаганда говорит,что доходы растут,но почему-то половина семей лишилась субсидии,произошла неописуемая ценовая авария с овощами,т.е. инфляция зашкаливает,доходы не растут,добавились непредвиденные расходы(сняли субсидию и выросли все коммунальные услуги в цене,проезд,цены растут на всё,монополии борзеют).
Зарплаты тоже не растут,кто ищет сейчас работу понимает о чём я,на существующих предприятиях пошли урезаловки и за "свой счёт",падает промпроизводство.
У семей нет денег потреблять импорт,падают платежи в бюджет,а зачем ввозить если некому продать?
Так что спланировали очень умеренно,с явным прицелом перевыполнить,а оно не выполняется,причём жёстко,потому что экономика в пике,вот и весь сказ,дальше вся надежда на урожай,если погода подкачает,то нас ждут ещё более смутные времена,плюс непонятки с газом обеспечены,из бюджета вынут возможность реверса и доходы от транзита.
А вообще не всё плохо,глянешь на курс и душа радуется,не по 8,но и не по 40...пока :wink:
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 02 тра, 2019 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:34

  zzzzzz написав:
  vovan_prm написав:Заходим, читаем Смита:
https://twitter.com/_Smithchenko
Он нынче "вкураже"


Это уже "клиника"

Слыхал про парадокс Даннинга-Крюгера?
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:41

Украина в январе-апреле 2019 года увеличила импорт природного газа на 10% (на 221,7 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 2 млрд 430,2 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе со стороны Словакии за четыре месяца поступило 1 млрд 237,1 млн куб. м газа (-13,2% к январю-апрелю-2018), Венгрии – 746,8 млн куб. м (+46,3%), Польши – 446,3 млн куб. м (+63,8%).

В апреле-2019 импорт составил 880,4 млн куб. м газа, что почти в 2,3 раза больше, чем в апреле-2018 (389,9 млн куб. м).
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:59

  zzzzzz написав:Украина в январе-апреле 2019 года увеличила импорт природного газа на 10% (на 221,7 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 2 млрд 430,2 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе со стороны Словакии за четыре месяца поступило 1 млрд 237,1 млн куб. м газа (-13,2% к январю-апрелю-2018), Венгрии – 746,8 млн куб. м (+46,3%), Польши – 446,3 млн куб. м (+63,8%).

В апреле-2019 импорт составил 880,4 млн куб. м газа, что почти в 2,3 раза больше, чем в апреле-2018 (389,9 млн куб. м).

Цены упали и подготовка к битве за транзитный договор.
Vint
 
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