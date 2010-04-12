Игорь написав:а может все не так плохо, а лишь плохо планировали ?
Доходы бюджета 2018 - 928108,3 Доходы бюджета 2019 - 1026131,8 Совершенно не ясно, за счет чего планировался рост на 10.5%
С бюджетом все плохо, но это результат нереалистичности бюджета, а не каких-то особенных проблем в экономике. 3% прироста налогов по сравнению с прошлым годом вполне соответствуют темпам развития экономики.
Долярчик написав:...а я вже не буду писати де купив/скільки/по якому курсу.... - лише напишу, що в 15:10 в бегемоті - не було, а в Ідеї - було...... - правда, без 1 Франкліна(більше в них не було, - забрав "останні")
п. с. ... і знаю, -знаю, що скажете, що "за рогом було дешевше!"
По 26.75 віддавали сьогодні, але не брав поки, завтра буде цікавий день)
Игорь написав:а может все не так плохо, а лишь плохо планировали ?
Доходы бюджета 2018 - 928108,3 Доходы бюджета 2019 - 1026131,8 Совершенно не ясно, за счет чего планировался рост на 10.5%
С бюджетом все плохо, но это результат нереалистичности бюджета, а не каких-то особенных проблем в экономике. 3% прироста налогов по сравнению с прошлым годом вполне соответствуют темпам развития экономики.
Не надо ждать чудес - не будет разочарований
Не...я думаю там считали по другому )) 8% инфляция + 2,5% рост доходов = +10,5% БИНГО
zzzzzz написав:По таможне тоже все плохо В апреле +4% от прошлого года но -12% от плана За 4 месяца +2% от прошлого года -10% от плана
а может все не так плохо, а лишь плохо планировали ?
Официальная инфляция какая? Замедлилась до 9-10% плюс рост экономики,про это всё сладко поёт пропаганда,а на самом деле выходит иначе,планировали рост доходов всего навсего на 10%(официально рост экономики плюс инфляция),имеем спад по сравнению с прошлым годом,экономика это десятки сообщающихся сосудов. В одном месте забрали,в другом не прибудет!!! Вот например берём обычное домохозяйство,пропаганда говорит,что доходы растут,но почему-то половина семей лишилась субсидии,произошла неописуемая ценовая авария с овощами,т.е. инфляция зашкаливает,доходы не растут,добавились непредвиденные расходы(сняли субсидию и выросли все коммунальные услуги в цене,проезд,цены растут на всё,монополии борзеют). Зарплаты тоже не растут,кто ищет сейчас работу понимает о чём я,на существующих предприятиях пошли урезаловки и за "свой счёт",падает промпроизводство. У семей нет денег потреблять импорт,падают платежи в бюджет,а зачем ввозить если некому продать? Так что спланировали очень умеренно,с явным прицелом перевыполнить,а оно не выполняется,причём жёстко,потому что экономика в пике,вот и весь сказ,дальше вся надежда на урожай,если погода подкачает,то нас ждут ещё более смутные времена,плюс непонятки с газом обеспечены,из бюджета вынут возможность реверса и доходы от транзита. А вообще не всё плохо,глянешь на курс и душа радуется,не по 8,но и не по 40...пока
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 02 тра, 2019 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Украина в январе-апреле 2019 года увеличила импорт природного газа на 10% (на 221,7 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 2 млрд 430,2 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе со стороны Словакии за четыре месяца поступило 1 млрд 237,1 млн куб. м газа (-13,2% к январю-апрелю-2018), Венгрии – 746,8 млн куб. м (+46,3%), Польши – 446,3 млн куб. м (+63,8%).
В апреле-2019 импорт составил 880,4 млн куб. м газа, что почти в 2,3 раза больше, чем в апреле-2018 (389,9 млн куб. м).
zzzzzz написав:Украина в январе-апреле 2019 года увеличила импорт природного газа на 10% (на 221,7 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 2 млрд 430,2 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе со стороны Словакии за четыре месяца поступило 1 млрд 237,1 млн куб. м газа (-13,2% к январю-апрелю-2018), Венгрии – 746,8 млн куб. м (+46,3%), Польши – 446,3 млн куб. м (+63,8%).
В апреле-2019 импорт составил 880,4 млн куб. м газа, что почти в 2,3 раза больше, чем в апреле-2018 (389,9 млн куб. м).
Цены упали и подготовка к битве за транзитный договор.