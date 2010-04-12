Додано: Чет 02 тра, 2019 19:30

Игорь написав: zzzzzz написав: По таможне тоже все плохо

В апреле +4% от прошлого года но -12% от плана

За 4 месяца +2% от прошлого года -10% от плана По таможне тоже все плохоВ апреле +4% от прошлого года но -12% от планаЗа 4 месяца +2% от прошлого года -10% от плана

а может все не так плохо, а лишь плохо планировали ? а может все не так плохо, а лишь плохо планировали ?

Официальная инфляция какая?Замедлилась до 9-10%плюс рост экономики,про это всё сладко поёт пропаганда,а на самом деле выходит иначе,планировали рост доходов всего навсего на 10%(официально рост экономики плюс инфляция),имеем спад по сравнению с прошлым годом,экономика это десятки сообщающихся сосудов.В одном месте забрали,в другом не прибудет!!!Вот например берём обычное домохозяйство,пропаганда говорит,что доходы растут,но почему-то половина семей лишилась субсидии,произошла неописуемая ценовая авария с овощами,т.е. инфляция зашкаливает,доходы не растут,добавились непредвиденные расходы(сняли субсидию и выросли все коммунальные услуги в цене,проезд,цены растут на всё,монополии борзеют).Зарплаты тоже не растут,кто ищет сейчас работу понимает о чём я,на существующих предприятиях пошли урезаловки и за "свой счёт",падает промпроизводство.У семей нет денег потреблять импорт,падают платежи в бюджет,а зачем ввозить если некому продать?Так что спланировали очень умеренно,с явным прицелом перевыполнить,а оно не выполняется,причём жёстко,потому что экономика в пике,вот и весь сказ,дальше вся надежда на урожай,если погода подкачает,то нас ждут ещё более смутные времена,плюс непонятки с газом обеспечены,из бюджета вынут возможность реверса и доходы от транзита.А вообще не всё плохо,глянешь на курс и душа радуется,не по 8,но и не по 40...пока