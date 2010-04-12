somilitark написав:Официальная инфляция какая? Замедлилась до 9-10% плюс рост экономики,про это всё сладко поёт пропаганда,а на самом деле выходит иначе,планировали рост доходов всего навсего на 10%(официально рост экономики плюс инфляция),имеем спад по сравнению с прошлым годом,экономика это десятки сообщающихся сосудов. В одном месте забрали,в другом не прибудет!!! Вот например берём обычное домохозяйство,пропаганда говорит,что доходы растут,но почему-то половина семей лишилась субсидии,произошла неописуемая ценовая авария с овощами,т.е. инфляция зашкаливает,доходы не растут,добавились непредвиденные расходы(сняли субсидию и выросли все коммунальные услуги в цене,проезд,цены растут на всё,монополии борзеют). Зарплаты тоже не растут,кто ищет сейчас работу понимает о чём я,на существующих предприятиях пошли урезаловки и за "свой счёт",падает промпроизводство. У семей нет денег потреблять импорт,падают платежи в бюджет,а зачем ввозить если некому продать? Так что спланировали очень умеренно,с явным прицелом перевыполнить,а оно не выполняется,причём жёстко,потому что экономика в пике,вот и весь сказ,дальше вся надежда на урожай,если погода подкачает,то нас ждут ещё более смутные времена,плюс непонятки с газом обеспечены,из бюджета вынут возможность реверса и доходы от транзита. А вообще не всё плохо,глянешь на курс и душа радуется,не по 8,но и не по 40...пока
Курс это всего лишь показатель соотношения текущих спроса и предложения валюты и совсем не показатель объемов торгов, которые в здоровой экономике должны быть как минимум на порядок больше существующих, а лучше на два.
Подтверждаю полный штиль на торговых площадках в Харькове - Рост, Класс, Ашан, Сильпо, Чудо-маркет, Дафи и еще пару названий вылетело из головы. Покупательная способность низка из-за того, что коммунальные услуги вымывают практически все наличные у харьковчан, у предприятий. Предприятия находятся под налоговым прессом плюс активизировался пресс в виде всевозможных часто надуманных штрафов. Экономика чувствует денежный голод, который многим не понятен. Дефицит не только гривни, но и иностранных валют, если исходить из объемов торгов на межбанке.
Экспорт ряда украинских товаров и в частности переработанной, переугленной древесины практически остановился. Монопольные государственные цены на древесину стали слишком высоки, не доступны даже для Европы. Это значит, что часть привычной уже валютной выручки не поступит в страну, люди не получат зарплату и поедут в Польшу на заработки сбивая уровень зарплат там.
Шо то будет (с)
Порошенко явно передает Зеленскому экономику Украины в рекордно плачевном состоянии. Даже Ющенко Януковичу дела в более приличном виде оставлял.
Востаннє редагувалось buratinyo в Чет 02 тра, 2019 20:24, всього редагувалось 2 разів.
zzzzzz написав:По таможне тоже все плохо В апреле +4% от прошлого года но -12% от плана За 4 месяца +2% от прошлого года -10% от плана
а может все не так плохо, а лишь плохо планировали ?
Официальная инфляция какая? Замедлилась до 9-10% плюс рост экономики,про это всё сладко поёт пропаганда,а на самом деле выходит иначе,планировали рост доходов всего навсего на 10%(официально рост экономики плюс инфляция),имеем спад по сравнению с прошлым годом,экономика это десятки сообщающихся сосудов. В одном месте забрали,в другом не прибудет!!! Вот например берём обычное домохозяйство,пропаганда говорит,что доходы растут,но почему-то половина семей лишилась субсидии,произошла неописуемая ценовая авария с овощами,т.е. инфляция зашкаливает,доходы не растут,добавились непредвиденные расходы(сняли субсидию и выросли все коммунальные услуги в цене,проезд,цены растут на всё,монополии борзеют). Зарплаты тоже не растут,кто ищет сейчас работу понимает о чём я,на существующих предприятиях пошли урезаловки и за "свой счёт",падает промпроизводство. У семей нет денег потреблять импорт,падают платежи в бюджет,а зачем ввозить если некому продать? Так что спланировали очень умеренно,с явным прицелом перевыполнить,а оно не выполняется,причём жёстко,потому что экономика в пике,вот и весь сказ,дальше вся надежда на урожай,если погода подкачает,то нас ждут ещё более смутные времена,плюс непонятки с газом обеспечены,из бюджета вынут возможность реверса и доходы от транзита. А вообще не всё плохо,глянешь на курс и душа радуется,не по 8,но и не по 40...пока
+100500 , прибыли растут только у наших корпораций и монополистов ,но такие не лохи платить налоги честно.