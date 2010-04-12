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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1093109410951096

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 456
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
199
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:04

  Мизантрóп написав:73% процента сломали систему.25% было системой жизнеобеспечения :lol:

Обезьяны с гранатами способны разрушить любую систему.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:07

  zzzzzz написав:Планы поступления в бюджет в апреле не выполнены даже не смотря на то что НБУ перечислил в апреле 47,6 млрд прибыли.

Доходы от налоговых органов ниже плана на 5,4%
от таможни ниже плана на 12%

Недопоступления от ДФС ниже плана на 5 млрд.грн

За 4 месяца недопоступления от ДФС ниже плана на 8,6% или 21,1 млрд.грн.

Всего за 4 месяца державный бюджет недополучил 15 млрд от плана

Это два разных органа? :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:14

  somilitark написав:Официальная инфляция какая?
Замедлилась до 9-10%
плюс рост экономики,про это всё сладко поёт пропаганда,а на самом деле выходит иначе,планировали рост доходов всего навсего на 10%(официально рост экономики плюс инфляция),имеем спад по сравнению с прошлым годом,экономика это десятки сообщающихся сосудов.
В одном месте забрали,в другом не прибудет!!!
Вот например берём обычное домохозяйство,пропаганда говорит,что доходы растут,но почему-то половина семей лишилась субсидии,произошла неописуемая ценовая авария с овощами,т.е. инфляция зашкаливает,доходы не растут,добавились непредвиденные расходы(сняли субсидию и выросли все коммунальные услуги в цене,проезд,цены растут на всё,монополии борзеют).
Зарплаты тоже не растут,кто ищет сейчас работу понимает о чём я,на существующих предприятиях пошли урезаловки и за "свой счёт",падает промпроизводство.
У семей нет денег потреблять импорт,падают платежи в бюджет,а зачем ввозить если некому продать?
Так что спланировали очень умеренно,с явным прицелом перевыполнить,а оно не выполняется,причём жёстко,потому что экономика в пике,вот и весь сказ,дальше вся надежда на урожай,если погода подкачает,то нас ждут ещё более смутные времена,плюс непонятки с газом обеспечены,из бюджета вынут возможность реверса и доходы от транзита.
А вообще не всё плохо,глянешь на курс и душа радуется,не по 8,но и не по 40...пока :wink:

Курс это всего лишь показатель соотношения текущих спроса и предложения валюты и совсем не показатель объемов торгов, которые в здоровой экономике должны быть как минимум на порядок больше существующих, а лучше на два. :mrgreen:

Подтверждаю полный штиль на торговых площадках в Харькове - Рост, Класс, Ашан, Сильпо, Чудо-маркет, Дафи и еще пару названий вылетело из головы. Покупательная способность низка из-за того, что коммунальные услуги вымывают практически все наличные у харьковчан, у предприятий. Предприятия находятся под налоговым прессом плюс активизировался пресс в виде всевозможных часто надуманных штрафов. Экономика чувствует денежный голод, который многим не понятен. Дефицит не только гривни, но и иностранных валют, если исходить из объемов торгов на межбанке.

Экспорт ряда украинских товаров и в частности переработанной, переугленной древесины практически остановился. Монопольные государственные цены на древесину стали слишком высоки, не доступны даже для Европы. Это значит, что часть привычной уже валютной выручки не поступит в страну, люди не получат зарплату и поедут в Польшу на заработки сбивая уровень зарплат там.

Шо то будет (с)

Порошенко явно передает Зеленскому экономику Украины в рекордно плачевном состоянии. Даже Ющенко Януковичу дела в более приличном виде оставлял.
Востаннє редагувалось buratinyo в Чет 02 тра, 2019 20:24, всього редагувалось 2 разів.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:15

  zzzzzz написав:
  vovan_prm написав:Заходим, читаем Смита:
https://twitter.com/_Smithchenko
Он нынче "вкураже"


Это уже "клиника"

А без карательной психиатрии у вас что-то получается вразумительное ответить ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:16

  somilitark написав:
  Игорь написав:
  zzzzzz написав:По таможне тоже все плохо
В апреле +4% от прошлого года но -12% от плана
За 4 месяца +2% от прошлого года -10% от плана

а может все не так плохо, а лишь плохо планировали ?

Официальная инфляция какая?
Замедлилась до 9-10%
плюс рост экономики,про это всё сладко поёт пропаганда,а на самом деле выходит иначе,планировали рост доходов всего навсего на 10%(официально рост экономики плюс инфляция),имеем спад по сравнению с прошлым годом,экономика это десятки сообщающихся сосудов.
В одном месте забрали,в другом не прибудет!!!
Вот например берём обычное домохозяйство,пропаганда говорит,что доходы растут,но почему-то половина семей лишилась субсидии,произошла неописуемая ценовая авария с овощами,т.е. инфляция зашкаливает,доходы не растут,добавились непредвиденные расходы(сняли субсидию и выросли все коммунальные услуги в цене,проезд,цены растут на всё,монополии борзеют).
Зарплаты тоже не растут,кто ищет сейчас работу понимает о чём я,на существующих предприятиях пошли урезаловки и за "свой счёт",падает промпроизводство.
У семей нет денег потреблять импорт,падают платежи в бюджет,а зачем ввозить если некому продать?
Так что спланировали очень умеренно,с явным прицелом перевыполнить,а оно не выполняется,причём жёстко,потому что экономика в пике,вот и весь сказ,дальше вся надежда на урожай,если погода подкачает,то нас ждут ещё более смутные времена,плюс непонятки с газом обеспечены,из бюджета вынут возможность реверса и доходы от транзита.
А вообще не всё плохо,глянешь на курс и душа радуется,не по 8,но и не по 40...пока :wink:
+100500 , прибыли растут только у наших корпораций и монополистов ,но такие не лохи платить налоги честно.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:28

somilitark я Вам отвечу, потому как вижу некоторые несовпадения в тексте, а не для того чтобы спорить и доказывать что-то с пеной у рта. Все ИМХО, без претензий на истину.
  somilitark написав:В одном месте забрали,в другом не прибудет!!!

вывели Вы прибыль с бизнеса - прибыло либо дома в сейфе, либо в магазине у Долярчика, который дальше придет к Вам.
  somilitark написав: пропаганда говорит,что доходы растут,но почему-то половина семей лишилась субсидии

потому и лишилась, что доходы выросли, либо был выявлен обман.
  somilitark написав:произошла неописуемая ценовая авария с овощами

мы же не на митинге, просто громкие слова. Что конкретно Вы не можете позволить себе купить ? кило лука ?
  somilitark написав:инфляция зашкаливает

Вы же сказали что замедлилась до 9-10%
  somilitark написав:доходы не растут

растут https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8&oq=%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8&aqs=chrome..69i57.7383j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  somilitark написав:добавились непредвиденные расходы

здесь согласен, правительство не предусмотрело ваши дополнительные расходы :)
дальше просто лень, извините. Без обид.
Игорь
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