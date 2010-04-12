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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1093109410951096

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 456
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
199
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:04

  Мизантрóп написав:73% процента сломали систему.25% было системой жизнеобеспечения :lol:

Обезьяны с гранатами способны разрушить любую систему.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:07

  zzzzzz написав:Планы поступления в бюджет в апреле не выполнены даже не смотря на то что НБУ перечислил в апреле 47,6 млрд прибыли.

Доходы от налоговых органов ниже плана на 5,4%
от таможни ниже плана на 12%

Недопоступления от ДФС ниже плана на 5 млрд.грн

За 4 месяца недопоступления от ДФС ниже плана на 8,6% или 21,1 млрд.грн.

Всего за 4 месяца державный бюджет недополучил 15 млрд от плана

Это два разных органа? :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:28

somilitark я Вам отвечу, потому как вижу некоторые несовпадения в тексте, а не для того чтобы спорить и доказывать что-то с пеной у рта. Все ИМХО, без претензий на истину.
  somilitark написав:В одном месте забрали,в другом не прибудет!!!

вывели Вы прибыль с бизнеса - прибыло либо дома в сейфе, либо в магазине у Долярчика, который дальше придет к Вам.
  somilitark написав: пропаганда говорит,что доходы растут,но почему-то половина семей лишилась субсидии

потому и лишилась, что доходы выросли, либо был выявлен обман.
  somilitark написав:произошла неописуемая ценовая авария с овощами

мы же не на митинге, просто громкие слова. Что конкретно Вы не можете позволить себе купить ? кило лука ?
  somilitark написав:инфляция зашкаливает

Вы же сказали что замедлилась до 9-10%
  somilitark написав:доходы не растут

растут https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8&oq=%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8&aqs=chrome..69i57.7383j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  somilitark написав:добавились непредвиденные расходы

здесь согласен, правительство не предусмотрело ваши дополнительные расходы :)
дальше просто лень, извините. Без обид.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:47

  vovan_prm написав:Заходим, читаем Смита:
https://twitter.com/_Smithchenko
Он нынче "вкураже"

обвалить курс, положить БС,и валить всё это на Зе, чтоб избиратель прозрел--дичь какая-то. Я правда всё читать не стал...
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:07

Зашел на ветку, а тут плач Яросланы. Аж ужасаюсь, как все плохо, а еще вчера в раю жили.

Несколько верных шагов нового президента способны направить потоки иностранного капитала к нам в страну. Нужно всего-то, что бы руки полетели и небо в ###

А как быстро наполнить бюджет вариантов очень много. Даже бл*хи в рукаве и т.д. и т.п.

Все буде добре, 24% никак не уймутся.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Плюс на выборы заводили 40 с лишним претендентов на булаву.
из них три четверти - манекены. По только навалил круто зелени, даже Зе намного меньше.

PS Только на депо в газмясе набрал евров.
29.8 на приеме в обменке.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:17

  Игорь написав: извините. Без обид.

У вас стакан наполовину полный,у меня он пуст,объективно)))
Субсидии снимают по надуманным причинам,ну не росли даже официально так доходы,что бы переполовинить получателей субсидий,банально в бюджете нет средств.
У меня деньги на лук есть,но беда для всех одна с овощами,что прикажете? учиться варить суп из бананов,ведь они реально дешевле(((
Отбросьте розовые очки,реально экономика тормозит,отсюда и падение доходов бюджета не смотря на галопирующую инфляцию по транспортным услугам,овощам,коммунальному хозяйству.
Вот когда бабахнет курс из-за эмиссии,или когда резко развернуться кредиторы на выход и "поломают систему",вот тогда вы спросите:ребята,а почему никто не предупреждал,что опа настала?
п.с. выняли из бизнеса это мегаперл,у нас что,70% страны бизнесмены??? :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:28

  Rainbow написав:

А как быстро наполнить бюджет вариантов очень много.

Все буде добре, 24% никак не уймутся.

Нет,я вхожу в 73% :mrgreen:

вспомнились школьные уроки французского,на котором неньку сравнивали с лягушатиной,по потенциалу,территории,населению,ресурсам,перспективам :lol:

что реально получилось за 28 лет надо говорить?

а наполнить бюджет быстро можно,например замечательно получилось в 94-м :lol: :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:13

  Vadim V написав:
  zzzzzz написав:Планы поступления в бюджет в апреле не выполнены даже не смотря на то что НБУ перечислил в апреле 47,6 млрд прибыли.

Доходы от налоговых органов ниже плана на 5,4%
от таможни ниже плана на 12%

Недопоступления от ДФС ниже плана на 5 млрд.грн

За 4 месяца недопоступления от ДФС ниже плана на 8,6% или 21,1 млрд.грн.

Всего за 4 месяца державный бюджет недополучил 15 млрд от плана

Это два разных органа? :?


https://www.treasury.gov.ua/ua/file-sto ... f2e9c00709
Скачайте файл там все расписано.
Живите своим умом!
zzzzzz
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