Додано: Чет 02 тра, 2019 20:28

somilitark написав: В одном месте забрали,в другом не прибудет!!! В одном месте забрали,в другом не прибудет!!!

somilitark написав: пропаганда говорит,что доходы растут,но почему-то половина семей лишилась субсидии пропаганда говорит,что доходы растут,но почему-то половина семей лишилась субсидии

somilitark написав: произошла неописуемая ценовая авария с овощами произошла неописуемая ценовая авария с овощами

somilitark написав: инфляция зашкаливает инфляция зашкаливает

somilitark написав: доходы не растут доходы не растут

somilitark написав: добавились непредвиденные расходы добавились непредвиденные расходы

я Вам отвечу, потому как вижу некоторые несовпадения в тексте, а не для того чтобы спорить и доказывать что-то с пеной у рта. Все ИМХО, без претензий на истину.вывели Вы прибыль с бизнеса - прибыло либо дома в сейфе, либо в магазине у Долярчика, который дальше придет к Вам.потому и лишилась, что доходы выросли, либо был выявлен обман.мы же не на митинге, просто громкие слова. Что конкретно Вы не можете позволить себе купить ? кило лука ?Вы же сказали что замедлилась до 9-10%растутздесь согласен, правительство не предусмотрело ваши дополнительные расходыдальше просто лень, извините. Без обид.