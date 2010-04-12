Обезьяны с гранатами способны разрушить любую систему.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 тра, 2019 20:04
Обезьяны с гранатами способны разрушить любую систему.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 02 тра, 2019 20:07
Это два разных органа?
Додано: Чет 02 тра, 2019 20:28
somilitark я Вам отвечу, потому как вижу некоторые несовпадения в тексте, а не для того чтобы спорить и доказывать что-то с пеной у рта. Все ИМХО, без претензий на истину.
вывели Вы прибыль с бизнеса - прибыло либо дома в сейфе, либо в магазине у Долярчика, который дальше придет к Вам.
потому и лишилась, что доходы выросли, либо был выявлен обман.
мы же не на митинге, просто громкие слова. Что конкретно Вы не можете позволить себе купить ? кило лука ?
Вы же сказали что замедлилась до 9-10%
растут
здесь согласен, правительство не предусмотрело ваши дополнительные расходы
дальше просто лень, извините. Без обид.
Додано: Чет 02 тра, 2019 20:47
обвалить курс, положить БС,и валить всё это на Зе, чтоб избиратель прозрел--дичь какая-то. Я правда всё читать не стал...
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Чет 02 тра, 2019 21:07
Зашел на ветку, а тут плач Яросланы. Аж ужасаюсь, как все плохо, а еще вчера в раю жили.
Несколько верных шагов нового президента способны направить потоки иностранного капитала к нам в страну. Нужно всего-то, что бы руки полетели и небо в ###
А как быстро наполнить бюджет вариантов очень много. Даже бл*хи в рукаве и т.д. и т.п.
Все буде добре, 24% никак не уймутся.
Додано: Чет 02 тра, 2019 21:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
из них три четверти - манекены. По только навалил круто зелени, даже Зе намного меньше.
PS Только на депо в газмясе набрал евров.
29.8 на приеме в обменке.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 02 тра, 2019 21:17
У вас стакан наполовину полный,у меня он пуст,объективно)))
Субсидии снимают по надуманным причинам,ну не росли даже официально так доходы,что бы переполовинить получателей субсидий,банально в бюджете нет средств.
У меня деньги на лук есть,но беда для всех одна с овощами,что прикажете? учиться варить суп из бананов,ведь они реально дешевле(((
Отбросьте розовые очки,реально экономика тормозит,отсюда и падение доходов бюджета не смотря на галопирующую инфляцию по транспортным услугам,овощам,коммунальному хозяйству.
Вот когда бабахнет курс из-за эмиссии,или когда резко развернуться кредиторы на выход и "поломают систему",вот тогда вы спросите:ребята,а почему никто не предупреждал,что опа настала?
п.с. выняли из бизнеса это мегаперл,у нас что,70% страны бизнесмены???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 02 тра, 2019 21:28
Нет,я вхожу в 73%
вспомнились школьные уроки французского,на котором неньку сравнивали с лягушатиной,по потенциалу,территории,населению,ресурсам,перспективам
что реально получилось за 28 лет надо говорить?
а наполнить бюджет быстро можно,например замечательно получилось в 94-м
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 02 тра, 2019 22:13
Скачайте файл там все расписано.
Живите своим умом!
Додано: Чет 02 тра, 2019 22:16
- ні, пА 26,70
... і це я в них купив з депо - третину, а решта закинув на рік ще паритись на депо!
(прикинув, що мій ремонт не так вже й багато потяне - роблю без чужих "майстрів" - то можу собі і депо дозволити перекласти і долярчиками себе побалувати)
- і то, лише початок!
травень і червень найбільше депостовпців завершуються
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
|