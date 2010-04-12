somilitark написав:
Официальная инфляция какая?
Замедлилась до 9-10%
плюс рост экономики,про это всё сладко поёт пропаганда,а на самом деле выходит иначе,планировали рост доходов всего навсего на 10%(официально рост экономики плюс инфляция),имеем спад по сравнению с прошлым годом,экономика это десятки сообщающихся сосудов.
В одном месте забрали,в другом не прибудет!!!
Вот например берём обычное домохозяйство,пропаганда говорит,что доходы растут,но почему-то половина семей лишилась субсидии,произошла неописуемая ценовая авария с овощами,т.е. инфляция зашкаливает,доходы не растут,добавились непредвиденные расходы(сняли субсидию и выросли все коммунальные услуги в цене,проезд,цены растут на всё,монополии борзеют).
Зарплаты тоже не растут,кто ищет сейчас работу понимает о чём я,на существующих предприятиях пошли урезаловки и за "свой счёт",падает промпроизводство.
У семей нет денег потреблять импорт,падают платежи в бюджет,а зачем ввозить если некому продать?
Так что спланировали очень умеренно,с явным прицелом перевыполнить,а оно не выполняется,причём жёстко,потому что экономика в пике,вот и весь сказ,дальше вся надежда на урожай,если погода подкачает,то нас ждут ещё более смутные времена,плюс непонятки с газом обеспечены,из бюджета вынут возможность реверса и доходы от транзита.
А вообще не всё плохо,глянешь на курс и душа радуется,не по 8,но и не по 40...пока
+1
... ох і вмієте "правду-матку" рубати!
... рівненьського ПОрошка... ой, василя на вас нема