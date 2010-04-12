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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1094109510961097

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 456
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
199
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:27

  somilitark написав:
  Игорь написав:
  zzzzzz написав:По таможне тоже все плохо
В апреле +4% от прошлого года но -12% от плана
За 4 месяца +2% от прошлого года -10% от плана

а может все не так плохо, а лишь плохо планировали ?

Официальная инфляция какая?
Замедлилась до 9-10%
плюс рост экономики,про это всё сладко поёт пропаганда,а на самом деле выходит иначе,планировали рост доходов всего навсего на 10%(официально рост экономики плюс инфляция),имеем спад по сравнению с прошлым годом,экономика это десятки сообщающихся сосудов.
В одном месте забрали,в другом не прибудет!!!
Вот например берём обычное домохозяйство,пропаганда говорит,что доходы растут,но почему-то половина семей лишилась субсидии,произошла неописуемая ценовая авария с овощами,т.е. инфляция зашкаливает,доходы не растут,добавились непредвиденные расходы(сняли субсидию и выросли все коммунальные услуги в цене,проезд,цены растут на всё,монополии борзеют).
Зарплаты тоже не растут,кто ищет сейчас работу понимает о чём я,на существующих предприятиях пошли урезаловки и за "свой счёт",падает промпроизводство.
У семей нет денег потреблять импорт,падают платежи в бюджет,а зачем ввозить если некому продать?
Так что спланировали очень умеренно,с явным прицелом перевыполнить,а оно не выполняется,причём жёстко,потому что экономика в пике,вот и весь сказ,дальше вся надежда на урожай,если погода подкачает,то нас ждут ещё более смутные времена,плюс непонятки с газом обеспечены,из бюджета вынут возможность реверса и доходы от транзита.
А вообще не всё плохо,глянешь на курс и душа радуется,не по 8,но и не по 40...пока :wink:

+1
... ох і вмієте "правду-матку" рубати! :D
... рівненьського ПОрошка... ой, василя на вас нема :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:34

... і будь тут мудрим ©

  Игорь написав:вывели Вы прибыль с бизнеса - прибыло либо дома в сейфе, либо в магазине у Долярчика, который дальше придет к Вам.

... хех :D .... так і в Долярчика в магазині цього року поки "пшик"... (з нового року +/- топтавсь на місці, а за минулий місяць - падіння на 20%.....- правда, 5 вихідних брав більше, ніж минулоріч) :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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