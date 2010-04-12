zzzzzz написав:По таможне тоже все плохо В апреле +4% от прошлого года но -12% от плана За 4 месяца +2% от прошлого года -10% от плана
а может все не так плохо, а лишь плохо планировали ?
Официальная инфляция какая? Замедлилась до 9-10% плюс рост экономики,про это всё сладко поёт пропаганда,а на самом деле выходит иначе,планировали рост доходов всего навсего на 10%(официально рост экономики плюс инфляция),имеем спад по сравнению с прошлым годом,экономика это десятки сообщающихся сосудов. В одном месте забрали,в другом не прибудет!!! Вот например берём обычное домохозяйство,пропаганда говорит,что доходы растут,но почему-то половина семей лишилась субсидии,произошла неописуемая ценовая авария с овощами,т.е. инфляция зашкаливает,доходы не растут,добавились непредвиденные расходы(сняли субсидию и выросли все коммунальные услуги в цене,проезд,цены растут на всё,монополии борзеют). Зарплаты тоже не растут,кто ищет сейчас работу понимает о чём я,на существующих предприятиях пошли урезаловки и за "свой счёт",падает промпроизводство. У семей нет денег потреблять импорт,падают платежи в бюджет,а зачем ввозить если некому продать? Так что спланировали очень умеренно,с явным прицелом перевыполнить,а оно не выполняется,причём жёстко,потому что экономика в пике,вот и весь сказ,дальше вся надежда на урожай,если погода подкачает,то нас ждут ещё более смутные времена,плюс непонятки с газом обеспечены,из бюджета вынут возможность реверса и доходы от транзита. А вообще не всё плохо,глянешь на курс и душа радуется,не по 8,но и не по 40...пока
+1 ... ох і вмієте "правду-матку" рубати! ... рівненьського ПОрошка... ой, василя на вас нема
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
zzzzzz написав:Планы поступления в бюджет в апреле не выполнены даже не смотря на то что НБУ перечислил в апреле 47,6 млрд прибыли.
Україна скоротила дефіцит держбюджету за 4 міс-2019 до 0,9 млрд грн і накопичила кошти для піка боргових виплат у травні Україна скоротила дефіцит держбюджету за 4 міс-2019 до 0,9 млрд грн і накопичила кошти для піка боргових виплат у травні Дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-квітня 2019 року склав 0,9 млрд грн у порівнянні з 26,17 млрд грн за підсумками січня-березня і максимумом у 90,0 млрд грн загалом на рік, повідомило Міністерство фінансів у четвер. "Станом на 2 травня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) становила 36,85 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках Державної казначейської служби України в гривневому еквіваленті 53,8 млрд грн (тобто 2 млрд доларів)Таким чином, Мінфін повністю готовий до планового проходження пікового боргового навантаження травня", - наголошується в документі. Як повідомлялося, обсяг виплат за держборгом у травні Мінфін на початку квітня цього року оцінював у 77,8 млрд грн, наступний пік припадає на вересень - 58,5 млрд грн. Усього на той момент виплати за держборгом оцінювалися в 459,6 млрд грн, з них у рахунок погашення - 330,9 млрд грн. Мінфін також уточнював, що за зовнішнім держборгом поточного року необхідно сплатити 149,8 млрд грн, зокрема в пікових травні і вересні - відповідно 43,2 млрд грн і 52,2 млрд грн. Найменші виплати за держборгом цього року припадають на серпень - 9,7 млрд грн, жовтень - 17,5 млрд грн, грудень - 8,6 млрд грн. https://ua.interfax.com.ua/news/economic/585198.html
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.