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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1094109510961097>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 456
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
199
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:47

  vovan_prm написав:Заходим, читаем Смита:
https://twitter.com/_Smithchenko
Он нынче "вкураже"

обвалить курс, положить БС,и валить всё это на Зе, чтоб избиратель прозрел--дичь какая-то. Я правда всё читать не стал...
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:07

Зашел на ветку, а тут плач Яросланы. Аж ужасаюсь, как все плохо, а еще вчера в раю жили.

Несколько верных шагов нового президента способны направить потоки иностранного капитала к нам в страну. Нужно всего-то, что бы руки полетели и небо в ###

А как быстро наполнить бюджет вариантов очень много. Даже бл*хи в рукаве и т.д. и т.п.

Все буде добре, 24% никак не уймутся.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Плюс на выборы заводили 40 с лишним претендентов на булаву.
из них три четверти - манекены. По только навалил круто зелени, даже Зе намного меньше.

PS Только на депо в газмясе набрал евров.
29.8 на приеме в обменке.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:17

  Игорь написав: извините. Без обид.

У вас стакан наполовину полный,у меня он пуст,объективно)))
Субсидии снимают по надуманным причинам,ну не росли даже официально так доходы,что бы переполовинить получателей субсидий,банально в бюджете нет средств.
У меня деньги на лук есть,но беда для всех одна с овощами,что прикажете? учиться варить суп из бананов,ведь они реально дешевле(((
Отбросьте розовые очки,реально экономика тормозит,отсюда и падение доходов бюджета не смотря на галопирующую инфляцию по транспортным услугам,овощам,коммунальному хозяйству.
Вот когда бабахнет курс из-за эмиссии,или когда резко развернуться кредиторы на выход и "поломают систему",вот тогда вы спросите:ребята,а почему никто не предупреждал,что опа настала?
п.с. выняли из бизнеса это мегаперл,у нас что,70% страны бизнесмены??? :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:13

  Vadim V написав:
  zzzzzz написав:Планы поступления в бюджет в апреле не выполнены даже не смотря на то что НБУ перечислил в апреле 47,6 млрд прибыли.

Доходы от налоговых органов ниже плана на 5,4%
от таможни ниже плана на 12%

Недопоступления от ДФС ниже плана на 5 млрд.грн

За 4 месяца недопоступления от ДФС ниже плана на 8,6% или 21,1 млрд.грн.

Всего за 4 месяца державный бюджет недополучил 15 млрд от плана

Это два разных органа? :?


https://www.treasury.gov.ua/ua/file-sto ... f2e9c00709
Скачайте файл там все расписано.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:16

  twin написав:
  Долярчик написав:...а я вже не буду писати де купив/скільки/по якому курсу....
- лише напишу, що в 15:10 в бегемоті - не було, а в Ідеї - було...... - правда, без 1 Франкліна(більше в них не було, - забрав "останні")

п. с.
... і знаю, -знаю, що скажете, що "за рогом було дешевше!" :)

По 26.75 віддавали сьогодні, але не брав поки, завтра буде цікавий день)

- ні, пА 26,70
... і це я в них купив з депо - третину, а решта закинув на рік ще паритись на депо! :shock:
(прикинув, що мій ремонт не так вже й багато потяне - роблю без чужих "майстрів" - то можу собі і депо дозволити перекласти і долярчиками себе побалувати) :D
- і то, лише початок!
травень і червень найбільше депостовпців завершуються :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 02:18

  Rainbow написав:Зашел на ветку, а тут плач Яросланы. Аж ужасаюсь, как все плохо, а еще вчера в раю жили.

Несколько верных шагов нового президента способны направить потоки иностранного капитала к нам в страну. Нужно всего-то, что бы руки полетели и небо в ###

А как быстро наполнить бюджет вариантов очень много. Даже бл*хи в рукаве и т.д. и т.п.

Все буде добре, 24% никак не уймутся.


Але є одне але! Щось не бачу я особисто підготовки до цих *кількох вірних кроків*. Підготовку до повернення Привату бачу, а підготовку до проведення змін в державі ні.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 05:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Планы поступления в бюджет в апреле не выполнены даже не смотря на то что НБУ перечислил в апреле 47,6 млрд прибыли.

Україна скоротила дефіцит держбюджету за 4 міс-2019 до 0,9 млрд грн і накопичила кошти для піка боргових виплат у травні
Україна скоротила дефіцит держбюджету за 4 міс-2019 до 0,9 млрд грн і накопичила кошти для піка боргових виплат у травні
Дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-квітня 2019 року склав 0,9 млрд грн у порівнянні з 26,17 млрд грн за підсумками січня-березня і максимумом у 90,0 млрд грн загалом на рік, повідомило Міністерство фінансів у четвер.
"Станом на 2 травня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) становила 36,85 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках Державної казначейської служби України в гривневому еквіваленті 53,8 млрд грн (тобто 2 млрд доларів)Таким чином, Мінфін повністю готовий до планового проходження пікового боргового навантаження травня", - наголошується в документі.
Як повідомлялося, обсяг виплат за держборгом у травні Мінфін на початку квітня цього року оцінював у 77,8 млрд грн, наступний пік припадає на вересень - 58,5 млрд грн. Усього на той момент виплати за держборгом оцінювалися в 459,6 млрд грн, з них у рахунок погашення - 330,9 млрд грн.
Мінфін також уточнював, що за зовнішнім держборгом поточного року необхідно сплатити 149,8 млрд грн, зокрема в пікових травні і вересні - відповідно 43,2 млрд грн і 52,2 млрд грн.
Найменші виплати за держборгом цього року припадають на серпень - 9,7 млрд грн, жовтень - 17,5 млрд грн, грудень - 8,6 млрд грн. https://ua.interfax.com.ua/news/economic/585198.html
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:14

Зображення


Минфин опубликовал комментарий по доходам и расходам бюджета за 4 месяца.

Интересная математика у Минфина. Дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований ??? А теперь посчитаем.
Привлечено 158,5 млрд.грн.
Платежи по погашению 126,9 млрд.грн.
Платежи по обслуживанию 39 млрд.

158,5 - 126,9 - 39 = -7,4 млрд.

Как же можно было финансировать дефицит бюджета за счет заимствований, если чистое сальдо операций отрицательное в сумме 7,4 млрд.грн. Иными словами Минфин потратил на 7,4 млрд больше чем привлек денег ??

https://www.minfin.gov.ua/news/view/dok ... MJaQcnwQ0A
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:43

  zzzzzz написав:Зображення


Минфин опубликовал комментарий по доходам и расходам бюджета за 4 месяца.

Интересная математика у Минфина. Дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований ??? А теперь посчитаем.
Привлечено 158,5 млрд.грн.
Платежи по погашению 126,9 млрд.грн.
Платежи по обслуживанию 39 млрд.

158,5 - 126,9 - 39 = -7,4 млрд.

Как же можно было финансировать дефицит бюджета за счет заимствований, если чистое сальдо операций отрицательное в сумме 7,4 млрд.грн. Иными словами Минфин потратил на 7,4 млрд больше чем привлек денег ??

https://www.minfin.gov.ua/news/view/dok ... MJaQcnwQ0A

Совершенно верно. И сюда еще добавить 47 млрд. грн, перечисленных НБУ в апреле в Бюджет. И тогда картинка не такая уж оптимистичная выходит, как тут пытаются рисовать некоторые.
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