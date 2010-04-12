обвалить курс, положить БС,и валить всё это на Зе, чтоб избиратель прозрел--дичь какая-то. Я правда всё читать не стал...
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
У вас стакан наполовину полный,у меня он пуст,объективно))) Субсидии снимают по надуманным причинам,ну не росли даже официально так доходы,что бы переполовинить получателей субсидий,банально в бюджете нет средств. У меня деньги на лук есть,но беда для всех одна с овощами,что прикажете? учиться варить суп из бананов,ведь они реально дешевле((( Отбросьте розовые очки,реально экономика тормозит,отсюда и падение доходов бюджета не смотря на галопирующую инфляцию по транспортным услугам,овощам,коммунальному хозяйству. Вот когда бабахнет курс из-за эмиссии,или когда резко развернуться кредиторы на выход и "поломают систему",вот тогда вы спросите:ребята,а почему никто не предупреждал,что опа настала? п.с. выняли из бизнеса это мегаперл,у нас что,70% страны бизнесмены???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Долярчик написав:...а я вже не буду писати де купив/скільки/по якому курсу.... - лише напишу, що в 15:10 в бегемоті - не було, а в Ідеї - було...... - правда, без 1 Франкліна(більше в них не було, - забрав "останні")
п. с. ... і знаю, -знаю, що скажете, що "за рогом було дешевше!"
По 26.75 віддавали сьогодні, але не брав поки, завтра буде цікавий день)
- ні, пА 26,70 ... і це я в них купив з депо - третину, а решта закинув на рік ще паритись на депо! (прикинув, що мій ремонт не так вже й багато потяне - роблю без чужих "майстрів" - то можу собі і депо дозволити перекласти і долярчиками себе побалувати) - і то, лише початок! травень і червень найбільше депостовпців завершуються
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
zzzzzz написав:Планы поступления в бюджет в апреле не выполнены даже не смотря на то что НБУ перечислил в апреле 47,6 млрд прибыли.
Україна скоротила дефіцит держбюджету за 4 міс-2019 до 0,9 млрд грн і накопичила кошти для піка боргових виплат у травні Україна скоротила дефіцит держбюджету за 4 міс-2019 до 0,9 млрд грн і накопичила кошти для піка боргових виплат у травні Дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-квітня 2019 року склав 0,9 млрд грн у порівнянні з 26,17 млрд грн за підсумками січня-березня і максимумом у 90,0 млрд грн загалом на рік, повідомило Міністерство фінансів у четвер. "Станом на 2 травня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) становила 36,85 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках Державної казначейської служби України в гривневому еквіваленті 53,8 млрд грн (тобто 2 млрд доларів)Таким чином, Мінфін повністю готовий до планового проходження пікового боргового навантаження травня", - наголошується в документі. Як повідомлялося, обсяг виплат за держборгом у травні Мінфін на початку квітня цього року оцінював у 77,8 млрд грн, наступний пік припадає на вересень - 58,5 млрд грн. Усього на той момент виплати за держборгом оцінювалися в 459,6 млрд грн, з них у рахунок погашення - 330,9 млрд грн. Мінфін також уточнював, що за зовнішнім держборгом поточного року необхідно сплатити 149,8 млрд грн, зокрема в пікових травні і вересні - відповідно 43,2 млрд грн і 52,2 млрд грн. Найменші виплати за держборгом цього року припадають на серпень - 9,7 млрд грн, жовтень - 17,5 млрд грн, грудень - 8,6 млрд грн. https://ua.interfax.com.ua/news/economic/585198.html
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Минфин опубликовал комментарий по доходам и расходам бюджета за 4 месяца.
Интересная математика у Минфина. Дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований ??? А теперь посчитаем. Привлечено 158,5 млрд.грн. Платежи по погашению 126,9 млрд.грн. Платежи по обслуживанию 39 млрд.
158,5 - 126,9 - 39 = -7,4 млрд.
Как же можно было финансировать дефицит бюджета за счет заимствований, если чистое сальдо операций отрицательное в сумме 7,4 млрд.грн. Иными словами Минфин потратил на 7,4 млрд больше чем привлек денег ??
Минфин опубликовал комментарий по доходам и расходам бюджета за 4 месяца.
Интересная математика у Минфина. Дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований ??? А теперь посчитаем. Привлечено 158,5 млрд.грн. Платежи по погашению 126,9 млрд.грн. Платежи по обслуживанию 39 млрд.
158,5 - 126,9 - 39 = -7,4 млрд.
Как же можно было финансировать дефицит бюджета за счет заимствований, если чистое сальдо операций отрицательное в сумме 7,4 млрд.грн. Иными словами Минфин потратил на 7,4 млрд больше чем привлек денег ??