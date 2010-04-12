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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1094109510961097

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 456
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
199
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 456
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:51

  Искатель написав:
  zzzzzz написав:Зображення


Минфин опубликовал комментарий по доходам и расходам бюджета за 4 месяца.

Интересная математика у Минфина. Дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований ??? А теперь посчитаем.
Привлечено 158,5 млрд.грн.
Платежи по погашению 126,9 млрд.грн.
Платежи по обслуживанию 39 млрд.

158,5 - 126,9 - 39 = -7,4 млрд.

Как же можно было финансировать дефицит бюджета за счет заимствований, если чистое сальдо операций отрицательное в сумме 7,4 млрд.грн. Иными словами Минфин потратил на 7,4 млрд больше чем привлек денег ??

https://www.minfin.gov.ua/news/view/dok ... MJaQcnwQ0A

Совершенно верно. И сюда еще добавить 47 млрд. грн, перечисленных НБУ в апреле в Бюджет. И тогда картинка не такая уж оптимистичная выходит, как тут пытаются рисовать некоторые.

О, супер, дааааа, все плохо! Скоро дефолт и обвал! Все в бааааакс!)) Наконец-то сольюсь :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:54

  Alex2006 написав:
  Искатель написав:
  zzzzzz написав:Зображення


Минфин опубликовал комментарий по доходам и расходам бюджета за 4 месяца.

Интересная математика у Минфина. Дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований ??? А теперь посчитаем.
Привлечено 158,5 млрд.грн.
Платежи по погашению 126,9 млрд.грн.
Платежи по обслуживанию 39 млрд.

158,5 - 126,9 - 39 = -7,4 млрд.

Как же можно было финансировать дефицит бюджета за счет заимствований, если чистое сальдо операций отрицательное в сумме 7,4 млрд.грн. Иными словами Минфин потратил на 7,4 млрд больше чем привлек денег ??

https://www.minfin.gov.ua/news/view/dok ... MJaQcnwQ0A

Совершенно верно. И сюда еще добавить 47 млрд. грн, перечисленных НБУ в апреле в Бюджет. И тогда картинка не такая уж оптимистичная выходит, как тут пытаются рисовать некоторые.

О, супер, дааааа, все плохо! Скоро дефолт и обвал! Все в бааааакс!)) Наконец-то сольюсь :)

У Вас какая-то странная логика. Я где-то сказал, что скоро обвал и дефолт?
Покажите в моем тексте, где.
Просто не люблю, когда на черное говорят белое. И когда рисуют для лохов, сорри, для 24% красивую картинку...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Alex2006 написав:О, супер, дааааа, все плохо! Скоро дефолт и обвал! Все в бааааакс!)) Наконец-то сольюсь :)

Ви, що ще в баксі? Писали, що будете "зливати бакс" між першим і другим туром виборів.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:11

  Rainbow написав:Зашел на ветку, а тут плач Яросланы. Аж ужасаюсь, как все плохо, а еще вчера в раю жили.

Несколько верных шагов нового президента способны направить потоки иностранного капитала к нам в страну. Нужно всего-то, что бы руки полетели и небо в ###

А как быстро наполнить бюджет вариантов очень много. Даже бл*хи в рукаве и т.д. и т.п.

Все буде добре, 24% никак не уймутся.

Беня вчера за голобородька озвучил насчет "верных шагов": гражданская война, общаюсь с портновым,а что тут такого, вместе с авакяном и воной топили Президента и прочее говно. Плюс Приват назад. Инвесторы спят и видят как бы в эту территорию с населением, выбирающим гипножабу по телевизору, денег побольше вложить. Спотыкаясь бегут, расталкивают друг друг локтями.
Да, и коррупция у нас уже закончилась. Снова - хорошо! То из каждого утюга бухтели медиабляди: коррупция, коррупция, Порошенко развалил армию. А теперь - тишина. И коррупция закончилась и эта лысая залупа апаршин в "разворованной армиии" внезапно обнаружил "надлишкове майно". Молодцы, чо.
Востаннє редагувалось Solar_simfi в П'ят 03 тра, 2019 08:14, всього редагувалось 1 раз.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:14

  Zochan написав:
Alex2006 написав:О, супер, дааааа, все плохо! Скоро дефолт и обвал! Все в бааааакс!)) Наконец-то сольюсь :)

Ви, що ще в баксі? Писали, що будете "зливати бакс" між першим і другим туром виборів.

Это если курс покупки будет нормальный :) В минус сливать не хотелось) Подожду панику по Привату или еще какие-то реализации сказок-пугалок, которыми 15% пытались устрашить остальных)))
Я в баксе на 23%, солью где-то чтобы быть на 10-15% в нем.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:19

Доходи державного бюджету в квітні 2019 року становили 111,942 мільярда гривень, що на 4,1% менше плану.

Про це повідомляється в даних на сайті Державної казначейської служби.

В цілому за січень-квітень 2019 року бюджет отримав 322,566 млрд грн, що на 4,8% нижче плану і на 18,2% вище минулорічного рівня.

Доходи загального фонду держбюджету за чотири місяці 2019 року досягли 282,294 млрд грн і не дотягли до запланованого рівня на 6,7%.

Держказначейство уточнює, що план з податкових надходжень в квітні цього року недовиконаний на 5,4% - вони становили 28,649 млрд грн.

Ще більше відставання від запланованих показників продемонстрували надходження від митниці - 25,316 млрд грн, що на 11,9% нижче за план.

За січень-квітень-2019 року недовиконання по податковим надходженням становило 7,3% при надходженнях 125,142 млрд грн, тоді як митні надходження на 10,1% відстають від плану і сягають 100,954 млрд грн.

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість за січень-квітень досягло 57,193 млрд грн.

В цілому квітневий план по ДФС недовиконаний на 8,5%, а до квітня минулого року зростання становило 1,3%, свідчать дані відомства.

План по ДФС за чотири місяці 2019 року недовиконані на 8,6%.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

.... це - від покращення життя?
viewtopic.php?f=119&t=216538&p=4658847#p4658847
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:52

... все, на моменті, в мене гривні нема....

...добрав решту у райфайзенгу...
- але, знаю, знаю, що за рогом - є дешевше))
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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