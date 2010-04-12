Это если курс покупки будет нормальный В минус сливать не хотелось) Подожду панику по Привату или еще какие-то реализации сказок-пугалок, которыми 15% пытались устрашить остальных)))
Я в баксе на 23%, солью где-то чтобы быть на 10-15% в нем.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:14
Это если курс покупки будет нормальный В минус сливать не хотелось) Подожду панику по Привату или еще какие-то реализации сказок-пугалок, которыми 15% пытались устрашить остальных)))
Я в баксе на 23%, солью где-то чтобы быть на 10-15% в нем.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:19
Доходи державного бюджету в квітні 2019 року становили 111,942 мільярда гривень, що на 4,1% менше плану.
Про це повідомляється в даних на сайті Державної казначейської служби.
В цілому за січень-квітень 2019 року бюджет отримав 322,566 млрд грн, що на 4,8% нижче плану і на 18,2% вище минулорічного рівня.
Доходи загального фонду держбюджету за чотири місяці 2019 року досягли 282,294 млрд грн і не дотягли до запланованого рівня на 6,7%.
Держказначейство уточнює, що план з податкових надходжень в квітні цього року недовиконаний на 5,4% - вони становили 28,649 млрд грн.
Ще більше відставання від запланованих показників продемонстрували надходження від митниці - 25,316 млрд грн, що на 11,9% нижче за план.
За січень-квітень-2019 року недовиконання по податковим надходженням становило 7,3% при надходженнях 125,142 млрд грн, тоді як митні надходження на 10,1% відстають від плану і сягають 100,954 млрд грн.
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість за січень-квітень досягло 57,193 млрд грн.
В цілому квітневий план по ДФС недовиконаний на 8,5%, а до квітня минулого року зростання становило 1,3%, свідчать дані відомства.
План по ДФС за чотири місяці 2019 року недовиконані на 8,6%.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 08:52
... все, на моменті, в мене гривні нема....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:11
Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:24
Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:25
.... це я так, що в подальшому вірили на слово
(.. а основну суму взяв вчора)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:33
Під грушею з Нового року
Вітаюсь совсіма.
2019____Зараз___відсоток
28,25000 26,075 -7,70(-3,95) CHF
31,85000 29,500 -7,38(-3,69) EUR
27,90000 26,490 -5,05(-2,29) USD
19,38500 18,700 -3,53(-1,34) AUD
1125,415 1097,5 -2,48(0,63) XAU
35,00000 34,600 -1,14(0,89) GBP
0,392500 0,4050 3,18(5,73) RUB
Перша колонка курс на початок 2019, друга - курс на 02.05.2019 зранку, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки .
По відношенню до попереднього року втратили всі окрім рубля. Всі активи залишились на своїх місцях, перестановок не відбулося.
По відношенню до попереднього місяця, гривня додала до всього. Якщо зауважити захмарні відсотки по гривньовим ОВДП, то у нерезидентів губа - не дура!
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 03 тра, 2019 09:54, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нормальная математика.
Траты на обслуживание долгов в бюджет были заложены. Дефицит получался с учетом этих выплат и был профинансирован за счет новых привлечений. Тот факт, что привлекли меньше, чем потратили, говорит о том, что без учета долговых операций бюджет профицитный.
Картинку немного портит тот факт, что этот профицит достигнут за счет плановой эмиссии, слегка замаскированной под прибыль НБУ, но ее объемы не кажутся чрезмерными. Без эмиссии ни одна экономика не живет.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:50
СередньоМісячна
СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.
Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта
________МБ____чна______на поперед
01.03.17 5318,10 26,987891 -0,066521
01.04.17 4880,86 26,822691 -0,165201
01.05.17 5363,74 26,397829 -0,424862
01.06.17 5200,62 26,091470 -0,306359
01.07.17 5217,92 25,948417 -0,143054
01.08.17 6887,78 25,649848 -0,298568
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351
01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050
01.06.18 6909,96 26,231751 0,0638620
01.07.18 8766,80 26,439759 0,2080080
01.08.18 10477,68 27,525641 1,085847
01.09.18 9124,88 28,19194438 0,66630
01.10.18 10767,33 28,1254463 -0,066498
01.11.18 11019,70 27,9686934 -0,156753
01.12.18 9907,230 27,7401127 -0,228581
01.01.19 9428,080 27,904013 0,163900
01.02.19 10157,48 27,073843 -0,830170
01.03.19 11570,71 26,868384 -0,205460
01.04.19 11514,44 26,784777 -0,083607
СередньоМісячна ВПАЛА по відношенню до попереднього місяця як і в кожному попередньому квітні. Стала тенденція. Хочу зауважити на тому, що доляр йде до долу третій місяц поспіль .
Оберти впали по відношенню до попереднього місяця. Теж стала тенденція. Але вони всього на трошечки відійшли від найбільших показників попереднього місяця.
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 03 тра, 2019 09:56, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ЧернiвцI 26.57-26.67
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