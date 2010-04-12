Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:11

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!



Ця п'ятниця на валютному міжбанку буде досить цікавою і динамічною в першій половині дня з подальшим падінням активності після обіду.

На ринок та настрій його учасників будуть впливати три основні чинники, які й забезпечать такий розвиток подій:



1) До обіду на торгах буде присутня значна пропозиція валюти за рахунок обов'язкових продажів експортерів. Після попередніх п'ятиденних вихідних- вчора збільшений обсяг валютної виручки був зарахований на рахунки клієнтів і сьогодні, як мінімум 30% від цих надходжень вийде на торги;



2) Обмежений попит на валюту перед вихідними. Покупців буде не так багато:



а) «дочки» іноземних компаній, що репатріюють чергову порцію дивідендів (зараз це не дуже великі суми);



б) імпортери та інші клієнти, що вичікували мінімального рівня котирувань через перекоси попиту і пропозиції на великодні та травневі свята. Тут все буде залежати від курсу і якщо великого просідання не буде — багато хто з них віддасть перевагу розміщенню гривні на короткі депозити, чим купівлі валюту;



в) сам НБУ — він спробує скуповувати надлишок пропозиції долара для поповнення ЗВР і головне — щоб він не «перестарався» з такою скупкою і не розгорнув цим ринок.



3) Різке зростання ліквідності в банківській системі. Збільшення коррахунків фінустанов відразу на 17,0 млрд гривень до 60,6 млрд — поганий союзник для нацвалюти. Але враховуючи, що основна частина цих заходів сконцентрована на 4-6 банках — підірвати ринок це не зможе, хоча нерви дилерам ймовірно попсує.



Прі виході одночасно декількох великих покупців валюти — можуть пожвавитися як спекулянти, так і продавці в надії покачати курс. Але найбільші гравці не чекають зі своїми обсягами другої половини дня (є ризик не встигнути купити всю суму) і тому всі розклади попиту та пропозиції ми побачимо вже до 12 годин.



Після обіду на п'ятничному ринку залишиться тільки дуже невелика кількість реальних гравців, що дозволить спекулянтам на поодиноких і дрібних угодах просто доформувати тренд, що склався в першій половині дня. Настане традиційне передвихідне затишшя з дуже низькими оборотами вже до кінця сесії.



За рахунок зростання обов'язкових продажів експортерів ми прогнозуємо на 3 травня обсяги операцій на міжбанку в межах 430-460 млн доларів при здійсненні до 600 угод.



До обіду на торгах можливі суттєві розвороти курсу в той період, коли на них будуть виходити основні гравці. Але в цілому, тренд по курсу сформують ситуативні інтереси і дії 10-20 великих клієнтів та самого НБУ.



Спекулянти продовжать сьогодні працювати в форматі «в дві сторони», а Нацбанк при ситуативному надлишку пропозиції валюти — вийде з її скуповуванням в «анонімному» режимі через Matching.



Ми прогнозуємо на сьогодні коридор по долару в межах 26,35-26,55 гривень за активної першою половиною дня і дуже низькими обсягами операцій після обіду.



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,25- 26,55 і продаж 26,70-26,95 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,55-26,65 гривень та продаж 26,72-26,80 гривень.