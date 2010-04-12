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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1095109610971098 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 456 1. меньше 27 25% 113 2. 27 - 28.50 44% 199 3. 28.50 - 30 21% 96 4. 30-35 5% 24 5. больше 35 5% 24 Всього голосів : 456 Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:11 Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!



Ця п'ятниця на валютному міжбанку буде досить цікавою і динамічною в першій половині дня з подальшим падінням активності після обіду.

На ринок та настрій його учасників будуть впливати три основні чинники, які й забезпечать такий розвиток подій:



1) До обіду на торгах буде присутня значна пропозиція валюти за рахунок обов'язкових продажів експортерів. Після попередніх п'ятиденних вихідних- вчора збільшений обсяг валютної виручки був зарахований на рахунки клієнтів і сьогодні, як мінімум 30% від цих надходжень вийде на торги;



2) Обмежений попит на валюту перед вихідними. Покупців буде не так багато:



а) «дочки» іноземних компаній, що репатріюють чергову порцію дивідендів (зараз це не дуже великі суми);



б) імпортери та інші клієнти, що вичікували мінімального рівня котирувань через перекоси попиту і пропозиції на великодні та травневі свята. Тут все буде залежати від курсу і якщо великого просідання не буде — багато хто з них віддасть перевагу розміщенню гривні на короткі депозити, чим купівлі валюту;



в) сам НБУ — він спробує скуповувати надлишок пропозиції долара для поповнення ЗВР і головне — щоб він не «перестарався» з такою скупкою і не розгорнув цим ринок.



3) Різке зростання ліквідності в банківській системі. Збільшення коррахунків фінустанов відразу на 17,0 млрд гривень до 60,6 млрд — поганий союзник для нацвалюти. Але враховуючи, що основна частина цих заходів сконцентрована на 4-6 банках — підірвати ринок це не зможе, хоча нерви дилерам ймовірно попсує.



Прі виході одночасно декількох великих покупців валюти — можуть пожвавитися як спекулянти, так і продавці в надії покачати курс. Але найбільші гравці не чекають зі своїми обсягами другої половини дня (є ризик не встигнути купити всю суму) і тому всі розклади попиту та пропозиції ми побачимо вже до 12 годин.



Після обіду на п'ятничному ринку залишиться тільки дуже невелика кількість реальних гравців, що дозволить спекулянтам на поодиноких і дрібних угодах просто доформувати тренд, що склався в першій половині дня. Настане традиційне передвихідне затишшя з дуже низькими оборотами вже до кінця сесії.



За рахунок зростання обов'язкових продажів експортерів ми прогнозуємо на 3 травня обсяги операцій на міжбанку в межах 430-460 млн доларів при здійсненні до 600 угод.



До обіду на торгах можливі суттєві розвороти курсу в той період, коли на них будуть виходити основні гравці. Але в цілому, тренд по курсу сформують ситуативні інтереси і дії 10-20 великих клієнтів та самого НБУ.



Спекулянти продовжать сьогодні працювати в форматі «в дві сторони», а Нацбанк при ситуативному надлишку пропозиції валюти — вийде з її скуповуванням в «анонімному» режимі через Matching.



Ми прогнозуємо на сьогодні коридор по долару в межах 26,35-26,55 гривень за активної першою половиною дня і дуже низькими обсягами операцій після обіду.



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,25- 26,55 і продаж 26,70-26,95 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,55-26,65 гривень та продаж 26,72-26,80 гривень. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 850 З нами з: 14.09.13 Подякував: 138 раз. Подякували: 588 раз. Профіль Вебсайт 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:27 Alex2006 написав: Zochan написав: Alex2006 написав: О, супер, дааааа, все плохо! Скоро дефолт и обвал! Все в бааааакс!)) Наконец-то сольюсь О, супер, дааааа, все плохо! Скоро дефолт и обвал! Все в бааааакс!)) Наконец-то сольюсь

Ви, що ще в баксі? Писали, що будете "зливати бакс" між першим і другим туром виборів. Ви, що ще в баксі? Писали, що будете "зливати бакс" між першим і другим туром виборів.

Это если курс покупки будет нормальный В минус сливать не хотелось) Подожду панику по Привату или еще какие-то реализации сказок-пугалок, которыми 15% пытались устрашить остальных)))

Я в баксе на 23%, солью где-то чтобы быть на 10-15% в нем. Это если курс покупки будет нормальныйВ минус сливать не хотелось) Подожду панику по Привату или еще какие-то реализации сказок-пугалок, которыми 15% пытались устрашить остальных)))Я в баксе на 23%, солью где-то чтобы быть на 10-15% в нем.

Зимой сольете по 29-31, и не надо на депо сидеть. Зимой сольете по 29-31, и не надо на депо сидеть. Zebra

Повідомлень: 6866 З нами з: 21.09.12 Подякував: 546 раз. Подякували: 975 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1095109610971098 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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