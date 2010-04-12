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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1095109610971098

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 457
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
200
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:11

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!

Ця п'ятниця на валютному міжбанку буде досить цікавою і динамічною в першій половині дня з подальшим падінням активності після обіду.
На ринок та настрій його учасників будуть впливати три основні чинники, які й забезпечать такий розвиток подій:

1) До обіду на торгах буде присутня значна пропозиція валюти за рахунок обов'язкових продажів експортерів. Після попередніх п'ятиденних вихідних- вчора збільшений обсяг валютної виручки був зарахований на рахунки клієнтів і сьогодні, як мінімум 30% від цих надходжень вийде на торги;

2) Обмежений попит на валюту перед вихідними. Покупців буде не так багато:

а) «дочки» іноземних компаній, що репатріюють чергову порцію дивідендів (зараз це не дуже великі суми);

б) імпортери та інші клієнти, що вичікували мінімального рівня котирувань через перекоси попиту і пропозиції на великодні та травневі свята. Тут все буде залежати від курсу і якщо великого просідання не буде — багато хто з них віддасть перевагу розміщенню гривні на короткі депозити, чим купівлі валюту;

в) сам НБУ — він спробує скуповувати надлишок пропозиції долара для поповнення ЗВР і головне — щоб він не «перестарався» з такою скупкою і не розгорнув цим ринок.

3) Різке зростання ліквідності в банківській системі. Збільшення коррахунків фінустанов відразу на 17,0 млрд гривень до 60,6 млрд — поганий союзник для нацвалюти. Але враховуючи, що основна частина цих заходів сконцентрована на 4-6 банках — підірвати ринок це не зможе, хоча нерви дилерам ймовірно попсує.

Прі виході одночасно декількох великих покупців валюти — можуть пожвавитися як спекулянти, так і продавці в надії покачати курс. Але найбільші гравці не чекають зі своїми обсягами другої половини дня (є ризик не встигнути купити всю суму) і тому всі розклади попиту та пропозиції ми побачимо вже до 12 годин.

Після обіду на п'ятничному ринку залишиться тільки дуже невелика кількість реальних гравців, що дозволить спекулянтам на поодиноких і дрібних угодах просто доформувати тренд, що склався в першій половині дня. Настане традиційне передвихідне затишшя з дуже низькими оборотами вже до кінця сесії.

За рахунок зростання обов'язкових продажів експортерів ми прогнозуємо на 3 травня обсяги операцій на міжбанку в межах 430-460 млн доларів при здійсненні до 600 угод.

До обіду на торгах можливі суттєві розвороти курсу в той період, коли на них будуть виходити основні гравці. Але в цілому, тренд по курсу сформують ситуативні інтереси і дії 10-20 великих клієнтів та самого НБУ.

Спекулянти продовжать сьогодні працювати в форматі «в дві сторони», а Нацбанк при ситуативному надлишку пропозиції валюти — вийде з її скуповуванням в «анонімному» режимі через Matching.

Ми прогнозуємо на сьогодні коридор по долару в межах 26,35-26,55 гривень за активної першою половиною дня і дуже низькими обсягами операцій після обіду.

Котирування готівкового валютного ринку:

Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,25- 26,55 і продаж 26,70-26,95 гривень.

В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,55-26,65 гривень та продаж 26,72-26,80 гривень.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 10:27

  Alex2006 написав:
  Zochan написав:
Alex2006 написав:О, супер, дааааа, все плохо! Скоро дефолт и обвал! Все в бааааакс!)) Наконец-то сольюсь :)

Ви, що ще в баксі? Писали, що будете "зливати бакс" між першим і другим туром виборів.

Это если курс покупки будет нормальный :) В минус сливать не хотелось) Подожду панику по Привату или еще какие-то реализации сказок-пугалок, которыми 15% пытались устрашить остальных)))
Я в баксе на 23%, солью где-то чтобы быть на 10-15% в нем.

Зимой сольете по 29-31, и не надо на депо сидеть.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:23

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
22.04.2019 574,18 26,7754 -0,0786 27,1552 -0,0055
23.04.2019 778,17 26,6919 -0,0835 27,1464 -0,0088
24.04.2019 670,89 26,5942 -0,0977 27,1375 -0,0089
25.04.2019 578,20 26,6193 0,02510 27,1304 -0,0071
26.04.2019 455,44 26,4927 -0,1266 27,1236 -0,0068

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,072247(0,028020). Курс йшов ДОДОЛУ. Падало в середньому по 7,2247 копійки за добу. Це більше ніж у 2,58 рази швидше ніж росло на тому тижні.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,007421(-0,005893). СерРічна падала на тижні в середньому по 0,7421 копійки за добу. Це в 1,26 рази швидше минулого тижня.

Повні оберти МБ за тиждень - 3056,8835(2813,9017). Це на 243 млн. більше чим за минулий. Поточний тиждень був повним. Середні середньодобові оберти за тиждень: 611,38(562,78) млн. Також виросли на 48,6 млн. Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 533,38(528,18). Виросли на 5,2 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СерРічна зважена - 27,123553. СерРічна десь на 2,41 відсотка вища за поточний МБ. Нижче цієї величини купувати доляр має сенс.
:!:

Витріщити очі у графік.

Витріщити очі у минулий рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО


Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:29

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.05.2019
грн за 100 доларів США 2648.41
Гривна укрепилась на 7.3 копейки.
Справочное значение очень близко к котировкам, достигнутым уже после 11, хоть вчерашние торги и закончились выше. Это говорит о психологическом преимуществе покупателей на сегодняшних торгах - они дождались серьезного проседания курса прежде, чем начинать покупки.
Вчера НБУ валюты не досталось.
Остатки на коррсчетах выросли на солидные 17 млрд. Подробности еще интереснее.
Солидные выплаты казначейства и инкассация праздничной наличной выручки в банки не удивляют. Выдача суточного рефинанса на 6 млрд. выглядит неожиданной и даже несколько пугающей.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
26.04.2019
Усього, млн дол. США 278.3
Обороты пятничные и предпразничные.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:42

Завтра межбанк работает ? В банках рабочий день ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вихідний в державі завтра . Робоча субота 11 травня
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:06

Курс доллара будет падать до инаугурации? Иди до 15.07.2019?
Или это уже дно дна? У ТАС купить по 26.62.
Учитывая интервью Коломойского по ситуации с приветом возможны колебания.
Какие мысли?
198Le
 
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