Ця п'ятниця на валютному міжбанку буде досить цікавою і динамічною в першій половині дня з подальшим падінням активності після обіду. На ринок та настрій його учасників будуть впливати три основні чинники, які й забезпечать такий розвиток подій:
1) До обіду на торгах буде присутня значна пропозиція валюти за рахунок обов'язкових продажів експортерів. Після попередніх п'ятиденних вихідних- вчора збільшений обсяг валютної виручки був зарахований на рахунки клієнтів і сьогодні, як мінімум 30% від цих надходжень вийде на торги;
2) Обмежений попит на валюту перед вихідними. Покупців буде не так багато:
а) «дочки» іноземних компаній, що репатріюють чергову порцію дивідендів (зараз це не дуже великі суми);
б) імпортери та інші клієнти, що вичікували мінімального рівня котирувань через перекоси попиту і пропозиції на великодні та травневі свята. Тут все буде залежати від курсу і якщо великого просідання не буде — багато хто з них віддасть перевагу розміщенню гривні на короткі депозити, чим купівлі валюту;
в) сам НБУ — він спробує скуповувати надлишок пропозиції долара для поповнення ЗВР і головне — щоб він не «перестарався» з такою скупкою і не розгорнув цим ринок.
3) Різке зростання ліквідності в банківській системі. Збільшення коррахунків фінустанов відразу на 17,0 млрд гривень до 60,6 млрд — поганий союзник для нацвалюти. Але враховуючи, що основна частина цих заходів сконцентрована на 4-6 банках — підірвати ринок це не зможе, хоча нерви дилерам ймовірно попсує.
Прі виході одночасно декількох великих покупців валюти — можуть пожвавитися як спекулянти, так і продавці в надії покачати курс. Але найбільші гравці не чекають зі своїми обсягами другої половини дня (є ризик не встигнути купити всю суму) і тому всі розклади попиту та пропозиції ми побачимо вже до 12 годин.
Після обіду на п'ятничному ринку залишиться тільки дуже невелика кількість реальних гравців, що дозволить спекулянтам на поодиноких і дрібних угодах просто доформувати тренд, що склався в першій половині дня. Настане традиційне передвихідне затишшя з дуже низькими оборотами вже до кінця сесії.
За рахунок зростання обов'язкових продажів експортерів ми прогнозуємо на 3 травня обсяги операцій на міжбанку в межах 430-460 млн доларів при здійсненні до 600 угод.
До обіду на торгах можливі суттєві розвороти курсу в той період, коли на них будуть виходити основні гравці. Але в цілому, тренд по курсу сформують ситуативні інтереси і дії 10-20 великих клієнтів та самого НБУ.
Спекулянти продовжать сьогодні працювати в форматі «в дві сторони», а Нацбанк при ситуативному надлишку пропозиції валюти — вийде з її скуповуванням в «анонімному» режимі через Matching.
Ми прогнозуємо на сьогодні коридор по долару в межах 26,35-26,55 гривень за активної першою половиною дня і дуже низькими обсягами операцій після обіду.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,25- 26,55 і продаж 26,70-26,95 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,55-26,65 гривень та продаж 26,72-26,80 гривень.
Alex2006 написав:О, супер, дааааа, все плохо! Скоро дефолт и обвал! Все в бааааакс!)) Наконец-то сольюсь
Ви, що ще в баксі? Писали, що будете "зливати бакс" між першим і другим туром виборів.
Это если курс покупки будет нормальный В минус сливать не хотелось) Подожду панику по Привату или еще какие-то реализации сказок-пугалок, которыми 15% пытались устрашить остальных))) Я в баксе на 23%, солью где-то чтобы быть на 10-15% в нем.
дядя Caша написав: in memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,072247(0,028020). Курс йшов ДОДОЛУ. Падало в середньому по 7,2247 копійки за добу. Це більше ніж у 2,58 рази швидше ніж росло на тому тижні.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,007421(-0,005893). СерРічна падала на тижні в середньому по 0,7421 копійки за добу. Це в 1,26 рази швидше минулого тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 3056,8835(2813,9017). Це на 243 млн. більше чим за минулий. Поточний тиждень був повним. Середні середньодобові оберти за тиждень: 611,38(562,78) млн. Також виросли на 48,6 млн. Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 533,38(528,18). Виросли на 5,2 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СерРічна зважена - 27,123553. СерРічна десь на 2,41 відсотка вища за поточний МБ. Нижче цієї величини купувати доляр має сенс.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 03.05.2019 грн за 100 доларів США 2648.41 Гривна укрепилась на 7.3 копейки. Справочное значение очень близко к котировкам, достигнутым уже после 11, хоть вчерашние торги и закончились выше. Это говорит о психологическом преимуществе покупателей на сегодняшних торгах - они дождались серьезного проседания курса прежде, чем начинать покупки. Вчера НБУ валюты не досталось. Остатки на коррсчетах выросли на солидные 17 млрд. Подробности еще интереснее. Солидные выплаты казначейства и инкассация праздничной наличной выручки в банки не удивляют. Выдача суточного рефинанса на 6 млрд. выглядит неожиданной и даже несколько пугающей.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 26.04.2019 Усього, млн дол. США 278.3 Обороты пятничные и предпразничные.