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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1096109710981099

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 457
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
200
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В том году летом самый низкий курс доллара был в середине июля по 26,30. Думаю, стоит ориентироваться на эту цифру. Чем ближе к ней приблизимся, тем вероятнее, что ниже уже не будет. Перед первым туром выборов, в марте, уже приближались.
дядюшка ау
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:16

В юнексе повезло, взял 5к
Остальное, чтобы не бегать, в тас2ю по 60
Кстати, никто не в курсе, как они считают лимит обмена? Если я под лимит меняю в кассе,в онлайне ещё 150 пропустить? Или с обратной последовательностью
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...64/68 щось вузенько в місті Лева...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:39

  дядюшка ау написав:В том году летом самый низкий курс доллара был в середине июля по 26,30. Думаю, стоит ориентироваться на эту цифру. Чем ближе к ней приблизимся, тем вероятнее, что ниже уже не будет. Перед первым туром выборов, в марте, уже приближались.


то вы года перепутали
в 2018г. летом дно на налике было 21 мая - 04 июня: чуть-чуть ниже 26,00
Я ещё не успел вывалившееся к середине июня гривнедепо выгодно конвертировать
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

по времени должен уже появиться рыжий кот
edgar_po
 
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